FOSTUL ANTRENOR AL CHINDIEI A AJUNS SELECȚIONER AL ROMÂNIEI

1 0

Mihai Stoichiță (68 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal, i-a prezentat marți la prânz, în cadrul unei conferințe de presă pe Emil Săndoi (57 de ani) și pe Daniel Pancu (45 de ani), noii selecționeri ai României, la U21 și U20. Săndoi a preluat postul lăsat vacant de Florin Bratu, care nu a mai prelungit contractul cu oficialii de la Casa Fotbalului.

Stoichiță a spus, printre altele, și care va fi principalul obiectiv al lui Săndoi, de care va depinde viitorul său în cadrul structurilor FRF. Noul selecționer de la România U21 trebuie să califice echipa cel puțin până în semifinalele Campionatului European 2023, care va fi găzduit de București.

”Dreptul de renegociere al contractului este după Campionatul European. Obiectivul concret este o calificare în semifinale la Campionatul European de tineret. Să fie foarte clar. Nu-ți poți impune un obiectiv mai jos decât ai fost acum trei ani.

Și în Ungaria consider că Mutu a fost la un pas de calificarea în semifinale. Asta este, ca să fim foarte corecți. Jucăm acasă, dacî va fi și emulația care a fost în Italia în jurul echipei, nu cred că vom avea probleme”, a spus Stoichiță.

La rândul său, Săndoi a vorbit despre noul său mandat de la naționala de tineret.

”Nu de fiecare dată o generație care obține rezultate bune la tineret poate avea același parcurs și la prima reprezentativă. Este o diferență, dar e vorba de ceva timp. Mulți jucători de la echipa de tineret cu evoluții bune în italia și Ungaria au făcut pasul la echipa mare, dar asta îmi doresc și eu.

Încep la naţionala de tineret cu două meciuri puternice, cu Spania şi Olanda, care reprezintă în materie de posesie şi gestionare a jocului poate principalele forţe din Europa. Ca să fiu sincer mi-aş fi dorit să avem o altă acţiune înaintea acestor meciuri de calibru.

Dar asta e situaţia, naţionala de tineret cu Rădoi şi Mutu a reuşit performanţe pe care ni le doream toţi. Ne dorim să reuşim acelaşi lucru şi cu această generaţie.

Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte la naţionala Under 21. Nu am avut prea mult timp, dar zilele următoare vreau să îl sun şi pe Florin Bratu, care a lucrat un an aici cu un grup mare de jucători, cu care, în mare parte, vom lucra şi noi de acum încolo.

Iar el e măsură, nu neapărat să îmi dea nişte sfaturi, dar să îmi explice o stare de fapt. Timpul ne presează, aşa că vom rămâne într-un contact permanent cu antrenorii de la cluburi pentru că dorim să monitorizăm toţi jucătorii”, a spus, printre altele, Săndoi, care a mai ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei de tineret a României în perioada iulie 2006 – august 2013.