FLORIN MACAVEI, TRIST DUPĂ EȘECUL DE SUB TURN

Conducătorul CSC Dumbrăvița nu a explicat ce se va întâmpla cu antrenorul Cosmin Stan, care nu a mai dat declarații de aproape trei luni și nu a spus niciun cuvânt despre absența lui Eduard Pap de la jocurile de baraj, deși finalul de sezon e un moment pentru explicații, scrie liga2.prosport.ro.

”Din păcate pentru noi, asta e realitatea! Astăzi, la un moment dat, am fost la mâna noastră. În a doua repriză, s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, dar nu trebuie să luăm din meritele Chindiei. Dacă rezultatul final îți spune că ești retrogradat, înseamnă că asta meriți! Din păcate pentru noi, am pierdut momente de-a lungul campionatului, în care puteam fi mult mai bine, iar asta e situația acum. Îmi e foarte greu să vorbesc… Chiar îl vedeam pe Florea, un jucător cu sute de meciuri în primele două ligi, ce suflet pune! Iar jucătorii noștri sunt cu banii la zi și au condiții foarte bune, totul s-a făcut strict pentru ei și pentru comunitate. Dar astăzi aș fi vrut să îi văd că scuipă sânge pe teren, ca la final să nu ai niciun fel de regrete. În schimb, acum am mari regrete, am și eu vina mea, pentru că ar fi trebuit să intervin în viața echipei, dar e tardiv și acesta e rezultatul. E de lăudat omul acesta, Daniel Florea. Știam din momentul în care s-a aflat că întâlnim Chindia că dacă îl anihilezi pe Florea ai șanse mai mari. Din păcate, nu am reușit lucrul acesta și suntem triști”, a spus Macavei, citat pe site-ul clubului din Dumbrăvița.

Fost jucător la Poli Timișoara și Dinamo, Macavei, energic pe marginea terenului la Târgoviște, în spatele lui Cosmin Stan, nu explică nici de ce antrenorul a făcut patru schimbări când mai erau doar câteva minute de joc și Chindia tocmai înscria pentru 3-2. A vorbit, în schimb, despre jucătorii foarte tineri, în condițiile în care Cristian Scutaru are 38 de ani și a intrat abia atunci pe teren, fără ca Macavei să lămurească cum a gândit cel în locul căruia vorbește de luni bune.

”Sigur, fotbalul nu se încheie azi la Dumbrăvița. Tragedii în fotbal sunt când se desființează echipe. Avem nevoie de câteva zile să ne revenim, săptămâna viitoare ne punem cu toții la masă să discutăm și mergem mai departe. Repet, am avut soarta rămânerii în Liga 2 de mai multe ori de-a lungul campionatului, iar când faci lucrurile greșit, sigur că deznodământul nu e cel pe care îl dorim. Din păcate, noi nu avem un Florea care să intervină în vestiar, care să îmbărbăteze jucătorii (n.r. – Dumbrăvița îl are pe Cristian Scutaru, un fotbalist cu meciuri în prima ligă la Poli Timișoara și Dinamo). Avem jucători tineri și foarte tineri, presiunea i-a copleșit… Contează și publicul, îți dă elan. E un clișeu ce spun, dar fotbalul fără suporteri nu există. În repriza a doua, Chindia s-a mobilizat și asta este…”, a spus Macavei.