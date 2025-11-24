Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Flacăra Moreni s-a impus  clar acasă: 3-0 cu ACS Voința 2024 Crevedia

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa CSM Flacăra Moreni a obținut o victorie clară în meciul disputat pe teren propriu împotriva formației ACS Voința 2024 Crevedia, scor final 3-0, într-o partidă din Liga 3.

Jucătorii antrenați săptămâna aceasta au început meciul cu determinare, iar prima reușită a venit rapid, în minutul 47, prin Enache Alexandru, care a deschis scorul și a dat tonul unei prestații solide. Același jucător și-a dublat performanța în minutul 65, consolidând avantajul echipei. Golul final a fost înscris de Terec Adrian în minutul 82, stabilind scorul final și încheind meciul cu o demonstrație de forță și unitate a echipei.

Victoria nu reprezintă doar un succes pe teren, ci și o confirmare a legăturii strânse dintre echipă și comunitatea locală. Suporterii prezenți la stadion au creat o atmosferă vibrantă, încurajând jucătorii și sărbătorind împreună fiecare reușită.

Această victorie aduce moral bun și încredere pentru următoarele meciuri din campionat și reafirmă CSM Flacăra Moreni ca un simbol al pasiunii pentru fotbal din oraș și ca un punct de mândrie pentru întreaga comunitate.

Marcatori

Enache Alexandru – 47’, 65’

Terec Adrian – 82’

Echipa rămâne astfel în fruntea meciurilor disputate acasă și continuă să demonstreze că Moreniul este un oraș care iubește și susține fotbalul la fiecare nivel.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

