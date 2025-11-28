Flacăra Moreni joacă astăzi la Buftea! Meci important în etapa a 15-a: duel cu CSL Ștefăneștii de Jos

Flacăra Moreni revine astăzi pe teren pentru un nou duel în Liga a 3-a, în cadrul etapei a 15-a, unde va întâlni formația CSL Ștefăneștii de Jos. Partida se dispută pe Stadionul CNAF Buftea – Sintetic, cu începere de la ora 14:00.

Misiunea formației morenare este una clară: obținerea celor trei puncte, extrem de importante în economia clasamentului și în lupta pentru obiectivele stabilite pentru acest sezon.

Jucătorii și stafful Flacărei transmit un mesaj de unitate înaintea confruntării, subliniind determinarea echipei de a lupta până la capăt pentru culorile orașului Moreni.

Atmosfera din vestiar este una motivată, iar echipa merge la Buftea cu încredere și dorința de a continua parcursul pozitiv.

„Luptăm pentru Moreni!” – este mesajul care însoțește echipa în toate deplasările, demonstrând legătura puternică dintre jucători, suporteri și comunitate.