Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Flacăra Moreni joacă astăzi la Buftea! Meci important în etapa a 15-a: duel cu CSL Ștefăneștii de Jos

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Flacăra Moreni revine astăzi pe teren pentru un nou duel în Liga a 3-a, în cadrul etapei a 15-a, unde va întâlni formația CSL Ștefăneștii de Jos. Partida se dispută pe Stadionul CNAF Buftea – Sintetic, cu începere de la ora 14:00.

Misiunea formației morenare este una clară: obținerea celor trei puncte, extrem de importante în economia clasamentului și în lupta pentru obiectivele stabilite pentru acest sezon.

Jucătorii și stafful Flacărei transmit un mesaj de unitate înaintea confruntării, subliniind determinarea echipei de a lupta până la capăt pentru culorile orașului Moreni.

Atmosfera din vestiar este una motivată, iar echipa merge la Buftea cu încredere și dorința de a continua parcursul pozitiv.

„Luptăm pentru Moreni!” – este mesajul care însoțește echipa în toate deplasările, demonstrând legătura puternică dintre jucători, suporteri și comunitate.

Articolul precedent
Judocanii de la CS Târgoviște, performanță de excepție la Naționalele de Veterani: un titlu de campion și trei medalii aduse acasă
Articolul următor
România întâlnește Muntenegru, duminică, în Pitești Arena! Meci important pentru naționala de baschet
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

© 2023 Ziarul Dâmbovița