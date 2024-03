„FINAL 8” DIN CUPA ROMÂNIEI DE BASCHET SE JOACĂ DE SÂMBĂTĂ PÂNĂ LUNI

Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe va gazdui incepand de sambata dimineata si pana luni seara intrecerile feminine din cadrul FINAL 8 Cupa Romaniei, la start fiind prezente cele opt echipe calificate dupa optimile de finala. Toate meciurile vor fi transmise in direct pe canalul de YouTube FRB TV, in vreme ce finala competitiei, programata pentru luni, ora 19:00, va fi transmisa in direct de DIGI SPORT.

Cele opt echipe feminine care au depasit turul de calificare se vor alinia la Sfantu Gheorghe la startul ultimului asalt spre marele trofeu Cupa Romaniei, numele castigatoarei urmand sa fie aflat luni seara, la incheierea ultimului act din FINAL 8. Asadar, incepand de sambata, de la ora 11:00, fanii baschetului si nu numai vor putea urmari evolutiile celor opt echipe calificate la turneul final, dupa urmatorul program, stabilit la tragerea la sorti:

9.03.2024

CSM Alexandria – CSM Targu Mures (ora 11:00)

CSM Targoviste – Sportul Studentesc (ora 14:00)

Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – Agronomia Bucuresti (ora 17:00)

Universitatea Cluj-Napoca – CSM CSU Constanta (ora 20:00)

10.03.2024

Semifinala 1 (ora 16:00)

Semifinala 2 (ora 19:00)

11.03.2024

Finala Cupei Romaniei (ora 19, in direct pe DIGI SPORT)

Reamintim ca ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe este detinatoarea trofeului, gruparea pregatita de antrenorul Zoran Mikes cucerind Cupa Romaniei, sezonul 2022-2023, dupa ce s-a impus in fata lui FCC UAV Arad, cu scorul de 109-63, in finala disputata anul trecut tot in Sepsi Arena.

„Transmit felicitari tuturor echipelor calificate pentru Final 8-ul Cupei Romaniei si le doresc mult succes, dăruire și noroc: Sa jucati cu pasiune si determinare, sa demonstrati spirit sportiv si fair-play pe tot parcursul competitiei. Fie ca să vă bucurați de jocul vostru și să obțineți rezultate remarcabile! Succes!”, este mesajul pe care Carmen Tocala, presedintele Federatiei Romane de Baschet, a dorit sa il transmita echipelor si jucatoarelor care vor evolua in faza finala a Cupei Romaniei.

11 arbitre vor oficia la Final 8

Intr-o luna in care sarbatorim femeile din viata noastra, la o competitie care incepe la cateva ore dupa Ziua Internationala a Femeii, Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet a nominalizat 11 dintre arbitrele din ligile nationale sa oficieze intrecerile din turneul FINAL 8 al Cupei Romaniei: Alexandra Stan, Amalia Marchis, Ioana Dragoi, Cristina Anutei, Alina Dekany, Janka Szocs, Ruxandra Cap, Diana Bucerzan, Daria Balan, Ruxandra Pasca si Ana-Maria Calapis. Alaturi de reprezentantele sexului frumos, la turneul final va oficia si unul dintre cei mai experimentati arbitri internationali ai Romaniei, Alin Faur.

„Ne-am gandit ca in luna Martie – prin excelență una a Femeii – sa celebram una dintre cele mai importante competitii nationale feminine prin unele dintre femeile prezente in arbitrajul romanesc. In plus, arbitrii acestui turneu final vor purta uniforme speciale, prin care ne-am dorit sa ne exprimam inca o data respectul si aprecierea pentru femeile din vietile noastre, precum si sa le incurajam sa acorde atentie sanatatii lor, sa faca sport si sa nu evite controalele medicale periodice, putand preveni astfel afectiuni care le-ar afecta calitatea vietii”, a declarat pentru frbaschet.ro presedintele Colegiului Central al Arbitrilor de Bachet din cadrul FRB, Alexandru Olaru.