FIDELIS ediția a VII-a: titluri de stat pe 10 ani denominate în euro

Până vineri 8 august, se poate subscribe la ultima emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populație, a VII-a din acest an, care a venit și cu o premieră: o tranșă de titluri de stat în euro, cu scadență la 10 ani. În același timp, se consolidează sprijinul pentru donatorii de sânge care beneficiază în continuare de condiții speciale la subscrierea titlurilor pe 2 ani în lei și euro, cu dobânzi preferențiale și praguri minime reduse.

FIDELIS continuă să fie o soluție atractivă de economisire pe piața titlurilor de stat, oferind populației un instrument sigur și avantajos. De la lansarea programului, FIDELIS a atras peste 53.4 miliarde lei prin peste 421.000 de subscrieri.





Dobânzi speciale și praguri minime de zece ori mai mici pentru donatori

Tranșele dedicate donatorilor de sânge se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei și în euro, cu scadențe la doi ani și dobânzi de 8,20% și 4,10%. De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor este scãderea de zece ori a pragurilor minime de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 lei în limita a 100.000 lei și de 100 euro, cu un plafon maxim de 20.000 euro. Vor beneficia de aceste condiții persoanele care dovedesc cã au donat sânge începând cu 1 martie 2025 .



Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul bãncilor partenere.

A șaptea ediție a programului de titluri de stat FIDELIS va conține titluri de stat în lei, cu scadențe de 2 ani, 4 ani și 6 ani, cu dobânzi anuale de 7,20%, 7,65% și, respectiv, 7,90%, și titluri de stat în euro, cu scadențe de 2 ani, 5 ani și 10 ani, cu dobânzi anuale de 3,10%, 5,25% și respectiv, 6,50% .





Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.