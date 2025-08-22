Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

FETELE DE LA CSȘ TÂRGOVIȘTE, MISIUNE DIFICILĂ ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BASCHET SUB 12 ANI

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Turneul Final al Campionatului National U12, va avea loc la Sibiu, intre 26 si 30. Astazi s-a tras la sorți componența grupelor, atât la masculin, cât și la feminin. Tragerea la sorti poate fi vizualizatǎ AICI:

Masculin

Grupa 1:

• CSM Petrolul Ploiești

• ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu

• ABC Rising Stars Popești Leordeni

• ACS Templiers Galați 1

Grupa 2:

• CSM Sighet Sighetu Marmației

• ACS Champions București Craiova

• CSS Sibiu

• ACS Dan Dacian București

Grupa 3:

• ACS Madmax Iași

• CS Sport Star Timișoara

• CSS Sfântu Gheorghe

• ACS U-BT Cluj-Napoca

Grupa 4:

• ACS Cormoran Constanța

• LPS Satu Mare

• CSU Andu Sibiu

Feminin

Grupa 1:

• ACS Dan Dacian București

• CSS Târgoviște

• ACS Deceneu Tulcea

• CSS Bega Timișoara

Grupa 2:

• ACS Wild Cats Baia Mare

• ABC Leii București

• ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu

• ACS Tigers Vaslui

Grupa 3:

• CBC Nițăulescu Pedagogic Râmnicu Vâlcea

• CSS Sibiu

• LPS Galați

• CS Olimpia București.

Articolul precedent
OVIDIU BURCĂ, BEZELE CĂTRE TÂRGOVIȘTE: „CRED CĂ NICI CHINDIA NU VREA SĂ CÂȘTIGE AȘA”
Articolul următor
SORANA S-A UMPLUT DE BANI DUPĂ OPTIMEA DE LA CINCINNATI
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor...

Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite...

News

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Social 0
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Social 0
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița