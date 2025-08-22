FETELE DE LA CSȘ TÂRGOVIȘTE, MISIUNE DIFICILĂ ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BASCHET SUB 12 ANI

Turneul Final al Campionatului National U12, va avea loc la Sibiu, intre 26 si 30. Astazi s-a tras la sorți componența grupelor, atât la masculin, cât și la feminin. Tragerea la sorti poate fi vizualizatǎ AICI:

Masculin

Grupa 1:

• CSM Petrolul Ploiești

• ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu

• ABC Rising Stars Popești Leordeni

• ACS Templiers Galați 1

Grupa 2:

• CSM Sighet Sighetu Marmației

• ACS Champions București Craiova

• CSS Sibiu

• ACS Dan Dacian București

Grupa 3:

• ACS Madmax Iași

• CS Sport Star Timișoara

• CSS Sfântu Gheorghe

• ACS U-BT Cluj-Napoca

Grupa 4:

• ACS Cormoran Constanța

• LPS Satu Mare

• CSU Andu Sibiu

Feminin

Grupa 1:

• ACS Dan Dacian București

• CSS Târgoviște

• ACS Deceneu Tulcea

• CSS Bega Timișoara

Grupa 2:

• ACS Wild Cats Baia Mare

• ABC Leii București

• ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu

• ACS Tigers Vaslui

Grupa 3:

• CBC Nițăulescu Pedagogic Râmnicu Vâlcea

• CSS Sibiu

• LPS Galați

• CS Olimpia București.