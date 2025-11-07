 Festivalul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor” – ediția a LVII-a, la Târgoviște

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Târgovișteni, Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, și cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, organizează în perioada 6 – 7 noiembrie 2025 ediția a LVII-a a Festivalului-concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”.

Evenimentul, cu o tradiție îndelungată în peisajul cultural românesc, este structurat pe patru secțiuni de creație: poezie, proză scurtă, teatru scurt, eseu.

Festivalul-concurs are ca obiectiv descoperirea, sprijinirea și promovarea valorilor autentice ale literaturii române contemporane, încurajând o creație umanist-estetică deschisă inovației, dialogului cultural și diversității expresive, în spiritul tradiției literare românești și universale.Astăzi, 7 noiembrie 2025, începând cu ora 11:00, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, va avea loc festivitatea de premiere a laureaților ediției, urmată de lansări de carte și de un recital susținut de membrii Orchestrei Simfonice „Muntenia”.

Prin acest eveniment, instituțiile organizatoare reafirmă angajamentul față de promovarea literaturii române și a creatorilor contemporani, consolidând totodată prestigiul cultural al județului Dâmbovița.