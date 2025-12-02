FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League

FCSB U19, campioana Ligii de Tineret 2024/2025, a fost învinsă cu 2-1 de Puskas Akademia în prima manșă a turului 3 din UEFA Youth League, disputată pe Arena CNF Buftea. Deși au condus după pauză, tinerii roș-albaștri vor avea nevoie de un rezultat pozitiv în returul din Ungaria pentru a continua drumul european.

Formația pregătită de Marius Lucian Ștefan a început meciul curajos, cu ocazii importante în primele minute, însă și adversarii au avut momente periculoase, prima repriză încheindu-se fără gol. Imediat după reluare, în minutul 49, Alex Stoian a deschis scorul, finalizând o acțiune excelentă construită de Colibășanu.

Avantajul nu a rezistat însă prea mult. Puskas Akademia a întors rezultatul prin reușitele lui Z. Varga (58) și Krupa (72), stabilind scorul final la 2-1, în ciuda unui joc bun prestat de FCSB, care a controlat porțiuni importante din repriza secundă.

Returul se va disputa pe 10 decembrie, pe Pancho Arena din Felcsút, unde FCSB va încerca să obțină calificarea în premieră în primăvara competiției. Tragerea la sorți pentru faza șaisprezecimilor este programată