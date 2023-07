FCSB ÎL VREA PE DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Florin Tănase, pe care și-l dorește din nou în tricoul lui FCSB. Florin Tănase este dorit de Gigi Becali la FCSB, acesta fiind unul dintre jucătorii plecați din curtea vicecampioanei cu care patronul a ținut legătura în permanență.

Fostul căpitan al roș-albaștrilor s-a despărțit de Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, astfel că poate semna cu oricine dorește din postura de jucător liber de contract. Tatonat de un club din Arabia Saudită și de unul din Turcia, Florin Tănase este dorit și la FCSB.

Cu toate că banii pe care Gigi Becali poate să îi ofere nu se compară cu celelalte oferte, patronul de la FCSB nu își pierde speranța că va reuși să perfecteze această mutare, care ar reprezenta o adevărată lovitură.

Omul din fruntea vicecampioanei României a confirmat că a discutat mai demult cu Florin Tănase, care i-a confirmat, la momentul respectiv, că își dorește să revină dacă rămâne liber de contract – ceea ce s-a întâmplat de curând.

„Chiricheș ia aproape 500.000 de euro pe an, lui Coman i-am mărit salariul, lui Băluță i-am dat mulți bani. S-a mărit nivelul salarial, dar nu cu mult. Să spun că s-a mărit cam cu 500.000 de euro pe an, nu mai mult!

El a rămas liber de contract. Mi-a spus că dacă rămâne liber, vrea să vină la noi. Am vorbit de atunci cu el și mi-a spus că are o ofertă de 3 milioane de euro pe an din Turcia și că are o ofertă de 3,4 milioane de euro în Arabia Saudită. Eu i-am spus că mi-a promis, dar să se ducă acolo, să-și facă banii. L-am îndrumat să se ducă mai bine acolo unde ia bani mai mulți”, a declarat Gigi Becali, potrivit Orange Sport.