Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop

By: Roxana - Ionela Botea

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop dedicat temei: „Gestionarea durabilă a resurselor naturale – premisă a unui mediu sustenabil”

Evenimentul a oferit studenților o experiență educațională inovatoare, oferindu-le o perspectivă realistă asupra interconectării dintre educație, instituțiile statului și societate. Workshop-ul a subliniat că formarea profesională autentică se construiește prin dialog, curiozitate și colaborare.

 Networking și oportunități pentru studenți:

Evenimentul a reprezentat și o platformă academică de networking, permițând studenților să interacționeze direct cu specialiști consacrați din domenii de relevanță strategică pentru societatea contemporană.

 Pregătirea pentru piața muncii:

În contextul transformărilor rapide ale pieței muncii, Facultatea își evaluează constant curricula și metodele de predare, integrând noile tehnologii și tendințe emergente pentru a asigura o inserție profesională sustenabilă a absolvenților.

Workshop-ul reconfirmă angajamentul Universității „Valahia” din Târgoviște pentru o educație de calitate, conectată la cerințele reale ale societății și profesiei

