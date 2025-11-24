Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, au descoperit în județul Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat. Aceasta era ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

Potrivit verificărilor, producția era destinată și livrărilor intracomunitare nedeclarate, estimate la aproximativ 3,8 milioane de euro, ceea ce constituie un prejudiciu fiscal semnificativ.

Inspectorii ANAF continuă verificările și măsurile legale pentru a recupera sumele datorate și pentru a sancționa activitatea ilegală.