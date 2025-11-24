Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, au descoperit în județul Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat. Aceasta era ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

Potrivit verificărilor, producția era destinată și livrărilor intracomunitare nedeclarate, estimate la aproximativ 3,8 milioane de euro, ceea ce constituie un prejudiciu fiscal semnificativ.

Inspectorii ANAF continuă verificările și măsurile legale pentru a recupera sumele datorate și pentru a sancționa activitatea ilegală.

Articolul precedent
Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște
Articolul următor
Patru persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri în Dâmbovița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Patru persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună...

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

Urban Titu a  obținut un punct valoros: 1-1 cu CSO Băicoi în etapa a 14-a

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Urban Titu a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată astăzi...

Flacăra Moreni s-a impus  clar acasă: 3-0 cu ACS Voința 2024 Crevedia

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa CSM Flacăra Moreni a obținut o victorie clară în meciul...

News

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Social 0
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

ALERTĂ InfoCons – Produs cosmetic neconform: Șampon Schwarzkopf, 250 ml

Social 0
InfoCons – Protecția Consumatorului avertizează asupra unui produs de îngrijire...

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Social 0
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

© 2023 Ziarul Dâmbovița