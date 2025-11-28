Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Explozie la o butelie în Băleni-Sârb

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

O explozie produsă ieri la o butelie, în comuna Băleni, satul Băleni-Sârbi, a mobilizat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a necesitat intervenție rapidă pentru protejarea locuinței și a persoanelor aflate în zonă.

La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgoviște, un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Cornești și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma evenimentului, două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale: una a suferit arsuri, iar cealaltă a trecut printr-un atac de panică. Victimele au fost transportate la spital pentru evaluare și tratament suplimentar.

Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, eliminând riscurile suplimentare.

Misiunea a fost gestionată de echipajele ISU Dâmbovița.

România întâlnește Muntenegru, duminică, în Pitești Arena! Meci important pentru naționala de baschet
Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor
Roxana - Ionela Botea

