Exercițiu complex de intervenție în județul Dâmbovița: simulare de explozie, incendiu și obiect suspect.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a organizat un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren, pentru a testa reacția operativă în cazul unui accident major la un operator economic din județ.

Simularea a inclus:

Explozie urmată de incendiu, cu șase persoane surprinse care necesitau îngrijiri medicale

Incendiu la un echipament tehnologic, pentru antrenarea limitării efectelor și intervenției rapide

Descoperirea unui bagaj suspect cu fire electrice, gestionat conform procedurilor de securitate

Obiectivele exercițiului au fost:

Testarea Planului de Urgență Externă

Perfecționarea coordonării și reacției echipajelor

Salvarea și acordarea primului ajutor persoanelor afectate

Eficiența avertizării și informării autorităților și populației

Verificarea cooperării interinstituționale

Gestionarea situațiilor complexe, inclusiv a obiectelor suspecte

„Mulțumim tuturor participanților pentru profesionalism, implicare și colaborarea exemplară! Astfel de exerciții ne ajută să fim pregătiți pentru orice situație de urgență reală”, a transmis ISU Dâmbovița.