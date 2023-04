Evoluția leului, influențată de factorii externi, precum războiul de la graniță

Radu GEORGESCU

Nivelul mai redus al aversiunii față de risc a permis leului și altor monede din regiune, cu excepția celei maghiare, să se aprecieze față de euro. Cursul euro a scăzut joi la 4,9305 lei, minimul ultimei luni, în condițiile majorării ofertei înainte de data de 25 ale lunii, când se achită taxele și impozitele la buget. ĩn prima jumătate a zilei de vineri, pe piețele internaționale s-a manifestat o creștere a aversiunii față de activele riscante, ceea ce a ridicat cotațiile euro de la 4,928 la 4,944 lei, iar cursul a fost stabilit la 4,9401 lei, în timp ce piața locală s-a închis la 4,937 lei. Evoluția leului este influențată de factorii externi, precum războiul de la graniță, criza energetică, problemele cu care se confruntă sistemele bancare din Europa și Statele Unite sau majorările dobânzii de marile bănci centrale dar și modificările climatice tot mai evidente. Acestora le se adaugă cei locali. ĩn primul rând adâncirea deficitului de cont curent, gaura de 20 de miliarde de lei „descoperită” în bugetul de stat, ce nu poate fi acoperită prin împrumuturi, dar și încetinirea ritmului de creștere economice, afectată de situația din zona euro, principalul partener de afaceri al României. Conform analiștilor Băncii Transilvania, „economia României ar putea crește cu ritmuri anuale de 2,9% în 2023 (decelerare de la 4,7% în 2022), 3,7% în 2024, respectiv 4,0% în 2025”. Săptămâna trecută, dobânzile interbancare și-au menținut tendința descendentă, conturată în urmă cu jumătate de an, după ce minuta ultimei ședințe de politică monetară a BNR a relevat faptul că inflația va ajunge la 7%, la sfârșitul anului. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scăzut după nouă luni sub pragul de 7%, și a coborât vineri la 6,97%, după ce în noiembrie trecut a urcat până la 8,31%, maxim al ultimilor circa 13 ani. Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut la sfârșitul săptămânii de la 6,79 la 6,78%. La rândul său, indicele la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, a alunecat de la 7,34 la 7,32%. Lisa Cook, membru al conducerii Rezervei Federale a declarat că „inflația (din SUA, n.red.) a devenit larg răspândită în economie” și s-ar putea intra în recesiune, chiar dacă avansul prețurilor din martie a fost de 5%, minimul ultimilor aproape doi ani. Euro s-a apreciat vineri de la 1,0939 la 1,994 dolari, cu închiderea piețelor americane la 1,0990 dolari. In piața locală, cursul monedei americane a fluctuat între 4,4966 și 4,5145 lei iar cel de la sfârșitul săptămânii a fost stabilit la 4,5092 lei. Media francului elvețian a crescut la sfârșitul săptămânii la 5,0443, maxim al ultimei jumătăți de an. Volatilitatea cursului lirei sterline a fost minimă, iar cel de vineri a fost stabilit la 5,5836 lei. Vineri, metalul galben a cunoscut o evoluție depreciativă, de la 2.002 la 1.973 dolari/uncie, ceea ce a coborât prețul gramului de aur la 287,9136 lei. Perspectiva unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a împins în jos prețul criptomonedelor. După ce s-a apropiat de 31.000 dolari, bitcoin a intrat pe o pantă descendentă și a atins un minim de 27.200 dolari, ceea ce a adus moneda digitală foarte aproape de pragul suport de la 26.700 dolari. Volatilitatea ether a fost mai mare, după ce blockchain-ul a deblocat monede în valoare de 32 miliarde dolari. După o creștere la 2.140 dolari, criptomoneda a scăzut vineri la 1.840 dolari. Analiza cuprinde perioada 17 – 21 aprilie.