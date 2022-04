EȘEC PENTRU CSM TÂRGOVIȘTE ÎN CEA MAI IMPORTANTĂ PARTIDĂ A ANULUI

1 0

Volei Alba Blaj, cea mai titrată echipă din voleiul feminin românesc al ultimilor ani, sprintează către un nou titlu național – al șaselea de la înființarea echipei.

În derby-ul play-off-ului cu CSM Târgoviște, disputat miercuri, pe teren propriu, Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-23, 25-11, 25-20) și a ajuns la șapte puncte avans față de principala urmăritoare cu doar patru etape înainte de finalul sezonului.

Echipa din Târgoviște a pus probleme doar în finalul primului set și în prima parte a celui de-al treilea. Setul doi a reprezentat un galop de sănătate al – cel mai probabil – viitoarei campioane a României. În final, fanii blăjencelor, care au umplut până la refuz micuța sală „Timotei Cipariu” din Blaj, au cântat minute bune alături de favorite „Campionii, campionii”.

Sezonul în curs se poate dovedi unul de excepție pentru Volei Alba Blaj, care a câștigat deja Supercupa României (în septembrie, la Brașov), și Cupa Națională (în martie, la Mioveni), cu același scor și în fața aceleiași echipe, de fiecare dată 3-1 cu CSM Târgoviște.

Cucerirea titlului ar încununa performanța unei echipe despre care specialiștii spun că defilează pe plan intern cu un buget uriaș pentru nivelul voleiului din România, titrează prosport.ro.

Volei Alba Blaj: Sladana Mirkovic (1p., 1 as) – Olga Strantzali (8p., 2 blocaje), Jovana Kocic (3p., 1 as, 2 blocaje), Victoriia Russu (16p., 1 blocaj), Gergana Dimitrova (11p., 1 blocaj), Nada Ninkovic (cpt.)(10p., 6 blocaje) – Milica Ivkovic (libero), Andreea Ispas (libero). Au mai jucat: Sorina Miclăuș și Iarina Axinte.

Antrenor: Stevan Ljubicic

CSM Târgoviște: Bizdrigheanu, Buterez (9p., 1 as), Orlandea, Yordanova (8p., 1 as, 2 blocaje), Meyer (3p.), Matei (6p.), Boris (6p.), Ortiz Ruiz (5p., 2 blocaje), Pamfil (libero), Erzen (6p., 2 ași), Shahpazova (3p., 2 blocaje), Bozicevic (libero), Bagaeva.

Antrenor: Giovanni Caprara

Cu patru etape rămase de disputat în play-off, Volei Alba Blaj ocupă locul 1 în clasamentul Diviziei A1, cu 66 de puncte, fiind urmată de CSM Târgoviște (59 puncte), CSO Voluntari (52 puncte) și CS Medgidia (46 puncte).

Volei Alba Blaj ar putea evolua, din sezonul următor al Diviziei A1, în noua Sală Polivalentă din oraș, a cărei construcție va costa peste 25 de milioane de lei.

Arena, cu tribune din beton armat, va avea 2.000 de locuri. Investiția este suportată de Primăria și Consiliul Local Blaj și de Consiliul Județean Alba. Contractul pentru construcția sălii a fost semnat la finalul anului 2018. Lucrările au fost abandonate în 2020 și reluate în primăvara anului trecut. Potrivit autorităților, sala ar urma să fie gata în a doua parte a acestui an, mai scrie prosport.ro.