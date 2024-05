EMOȚII TERIBILE PENTRU SORANA LA PARIS

Sorana Cîrstea, locul 30 WTA, a pierdut în primul tur de la Roland Garros, după ce a fost învinsă de Anna Blinkova (55 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-7 (5), într-un meci care a durat două ore și 26 de minute.

După eliminare de la Paris, sportiva noastră a povestit momentul reaccidentării de la călcâi din timpul primul set, unul extrem de dureros, despre care spune că a speriat-o teribil.

Sorana a dezvăluit după meci că se confruntă de trei luni cu accidentarea de la călcâi, din cauza căreia nu a avut evoluțiile cele mai bune. Recidiva a speriat-o rău pe sportiva noastră, durerea ascuțită făcând-o să urle pe teren.

În ciuda accidentării, Cîrstea își reproșează totuși că a pierdut un meci pe care, spune ea, l-a avut în mână. Și are dreptate, deoarece nu a gestionat deloc bine momentele de la 6-5 în decisiv și 5-4 în tie-break, scrie prosport.ro

„Nu a fost un meci de care să vreau să-mi amintesc… Am început bine, 3-0. La 3-2 am pus călcâiul, la care am probleme încă din februarie, cumva, nu știu, încercând să plec de la o minge, și am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit.

Și, de acolo, a fost un pic complicat pentru că inițial m-am speriat. Apoi am chemat fizio, mi-a pus un tape, am zis, ușor-ușor, să trag de mine pentru că e un turneu important, chit că nu sunt 100%…

A fost un meci pe care l-am avut în mână, am avut foarte multe ocazii, inclusiv în setul decisiv, am avut 6-5, 30 egal, acolo ar fi trebuit să fiu un pic mai atentă, iar în tiebreak de la 5-4 am făcut mult prea multe greșeli neforțate, nepermis pentru experiența mea și nivelul meu.

Asta este, a fost o zi proastă, o zi dificilă, însă asta este, mergem mai departe. E destul de complicat pentru că, pentru a-mi reface călcâiul, trebuie să iau pauză o lună și nu pot să fac asta pentru că sunt în mijlocul sezonului”, a spus Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.

Sorana a anunțat a anunțat că va lua o lună de pauză pentru a rezolva această problemă medicală de la călcâi. Ea vrea să revină apoi la 100% din capacitate fizică. Pe de altă parte, sportiva noastră a încasat un cec în valoare de 73.000 de euro și 10 puncte WTA după scurta participare de la Roland Garros.

„Am această problemă din februarie și deja sunt un pic obosită pentru că nu sunt 100% de câteva luni și nu e ușor să mă antrenez și, neantrenându-mă cum trebuie, nu sunt nici la meciuri la nivelul la care mi-aș dori.

Dar astea fac parte din sport, din tenis, și probabil voi lua pauză acum, vedem cât de lungă va fi pauza în următoarea perioadă”, a mai declarat Sorana Cîrstea citată de prosport.ro