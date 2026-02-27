Emiterea rovinietei și a peajului, posibil afectată sâmbătă, avertizare importantă de la CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează șoferii că, sâmbătă, 28 februarie 2026, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată în anumite intervale orare.

Potrivit anunțului oficial, în intervalele 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, serviciile utilizate pentru interogarea bazelor de date administrate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituție aflată în subordinea Ministerul Afacerilor Interne, vor fi temporar indisponibile.

De ce apar problemele?

Indisponibilitatea este cauzată de efectuarea unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a DGPCI. În aceste condiții, serviciile utilizate pentru emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR pot funcționa cu dificultate sau pot deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.

Ce trebuie să știe șoferii

CNAIR reamintește utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că:

rovinieta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei în care s-a circulat fără una valabilă;

peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp achiziționarea rovinietei sau plata peajului, pentru a evita eventualele întârzieri generate de lucrările tehnice programate.