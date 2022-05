EMIL SĂNDOI CREDE CĂ ECHIPA LUI MERITA MAI MULT

0 0

Chindia Târgoviște a pierdut partida din etapa a 8-a a play-out-ului Ligii 1, pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-2. Emil Săndoi (57 de ani), antrenorul dâmbovițenilor, a tras concluziile la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o pe terenul echipei din Covasna.

După ce a rămas pe loc de baraj cu Chindia Târgoviște, Emil Săndoi este de părere că echipa sa ar fi trebui să obțină mai mult în partida cu Sepsi, dar și în acest sezon de Liga 1.

”Asta e situația. Azi am avut ocaziile noastre. Sunt supărat că nu am reușit să le speculăm. Nu am făcut o partidă rea. Am dominat jocul. Am avut trei ocazii de singur cu portarul. i pentru că am ajuns în aceaastă situație. Am fi meritat să fim mai sus. Sper să reușim un rezultat pozitiv în ultima etapă. Ne dorim să rămânem în Liga 1. Sunt puțin dezamăgit, pentru că astăzi am fi meritat mai mult”, a declarat Emil Săndoi, la finalul meciului cu Sepsi

În urma rezultatului din această etapă, Sepsi Sfântu Gheorghe a urcat pe locul sezund în play-out, unde a acumulat 39 de puncte, în timp ce Chindia Târgoviște a rămas pe locul 7, cu 23 de puncte și va juca meciuri de baraj pentru menținerea în Liga 1.