„Elogiul Inocenței – Rapsodii în Pastel” – seară de pian și emoție cu elevii  Școlii Populară de Arte „Octav Enigărescu”

Există seri în care muzica nu se ascultă, ci se simte. Seri în care fiecare notă atinge sufletul, iar tăcerea dintre acorduri spune la fel de mult ca sunetul.

„Elogiul Inocenței – Rapsodii în Pastel” este o celebrare a purității, a fragilității care ascunde forță și a emoției curate pe care doar copilăria o poate oferi.

Concertul va fi susținut de elevii Clasei de Pian din cadrul Școlii Populare de Arte „Octav Enigărescu”, coordonați de doamna profesor Andreea Andrei, iar muzica va curge asemenea unei rugăciuni rostite în șoaptă – delicată, sinceră și profundă.

Evenimentul va avea loc pe 4 martie 2026, de la ora 18:00, în Amfiteatrul Liceul de Arte „Bălașa Doamna”.

Publicul este invitat la o călătorie sonoră aparte, într-o seară în care pianul va vorbi despre vis, sensibilitate și despre acea inocență care, păstrată în inimă, ne vindecă și ne înalță.

O întâlnire cu muzica în forma ei cea mai pură.