Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

„Elogiul Inocenței – Rapsodii în Pastel” – seară de pian și emoție cu elevii  Școlii Populară de Arte „Octav Enigărescu”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Există seri în care muzica nu se ascultă, ci se simte. Seri în care fiecare notă atinge sufletul, iar tăcerea dintre acorduri spune la fel de mult ca sunetul.

 „Elogiul Inocenței – Rapsodii în Pastel” este o celebrare a purității, a fragilității care ascunde forță și a emoției curate pe care doar copilăria o poate oferi.

Concertul va fi susținut de elevii Clasei de Pian din cadrul Școlii Populare de Arte „Octav Enigărescu”, coordonați de doamna profesor Andreea Andrei, iar muzica va curge asemenea unei rugăciuni rostite în șoaptă – delicată, sinceră și profundă.

 Evenimentul va avea loc pe 4 martie 2026, de la ora 18:00, în Amfiteatrul Liceul de Arte „Bălașa Doamna”.

Publicul este invitat la o călătorie sonoră aparte, într-o seară în care pianul va vorbi despre vis, sensibilitate și despre acea inocență care, păstrată în inimă, ne vindecă și ne înalță.

O întâlnire cu muzica în forma ei cea mai pură. 

Articolul precedent
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița intensifică acțiunile de supraveghere a pieței în 2026
Articolul următor
Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră...

CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe...

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui...

News

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Social 0
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița