Elevii de clasa a VIII-a din județul Dâmbovița încep astăzi, 16 martie 2026, simularea Evaluarea Națională

La nivelul județului sunt înscriși 3.959 de elevi, iar probele se desfășoară în 106 centre de examen organizate în unitățile de învățământ.

Simularea are rolul de a-i familiariza pe elevi cu rigorile examenului național și de a oferi profesorilor și părinților o imagine clară asupra nivelului de pregătire al absolvenților de gimnaziu cu câteva luni înainte de examenul real.

Calendarul simulării

Potrivit programării stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, elevii susțin două probe scrise:

Limba și literatura română – 16 martie 2026

Matematică – 17 martie 2026

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30. După distribuirea subiectelor, fiecare elev are la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Evaluare digitală a lucrărilor

La fel ca în cadrul examenului oficial, lucrările elevilor vor fi scanate și evaluate în format digital. Elevii primesc subiectele sub forma unei broșuri, pe care vor scrie direct rezolvările. Dacă este nevoie, aceștia pot solicita pagini suplimentare, care vor fi capsate la finalul probei de către profesorii asistenți.

După încheierea examenului, lucrările sunt scanate și încărcate într-o platformă informatică destinată evaluării digitalizate. Profesorii corectori vor evalua lucrările exclusiv în format electronic, fără acces direct la documentele în format fizic.

Cum vor fi comunicate rezultatele

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale nu sunt făcute publice și nu vor fi afișate în mod clasic. Comunicarea acestora se face anonimizat, pe baza unor coduri individuale atribuite fiecărui elev.

De asemenea, notele nu se trec în catalog, însă pot fi consemnate la cererea scrisă a părinților sau a tutorilor legali.

Un exercițiu util înaintea examenului real

Reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița subliniază că simularea reprezintă un instrument util pentru evaluarea nivelului de pregătire al elevilor.

Pe baza rezultatelor obținute, elevii, profesorii și părinții pot identifica punctele forte, dar și aspectele care necesită îmbunătățiri, astfel încât în perioada rămasă până la examenul oficial să fie luate măsuri pentru consolidarea cunoștințelor.

Evaluarea Națională reprezintă un moment decisiv pentru absolvenții de gimnaziu, deoarece rezultatele obținute vor conta în procesul de admitere la liceu.

În acest context, simularea devine o oportunitate importantă pentru elevi de a se familiariza cu atmosfera de examen și de a-și testa cunoștințele în condiții reale.

Mult succes tuturor elevilor din județul Dâmbovița care susțin în aceste zile simularea Evaluării Naționale!