EGALUL CU CHINDIA L-A SCOS DIN SĂRITE PE MIREL RĂDOI

Mirel Rădoi (41 de ani) a fost un ”car de nervi” atât în timpul meciului contra Chindiei, 1-1, cât și la interviul de după. În minutul 76, antrenorul Universității Craiova a fost surprins gesticulând agresiv, nemulțumit că Ivan Martic nu mai poate continua jocul.

Mirel Rădoi a fost potolit cu greu de un coleg din staff, iar la interviul de după meci a explicat că a fost atât de deranjat pentru că Ivan Martic s-a arătat nemulțumit că nu joacă mai mult, iar când a primit șansa să evolueze a acuzat o accidentare.

Antrenorul chiar a lăsat de înțeles că Ivan Martic nu va continua la echipă.

”Nu e de ghinion, vă spun. Eram supărat că avem momente când jucătorii sunt nemulțumiți că nu joacă. Sunt meciuri când trebuie să joace, ‘Păi nu mai putem’.

Trebuie să înțeleagă faptul că, atunci când ești nemulțumit, trebuie să joci 90 de minute. Când ai nemulțumirile astea, trebuie să te antrenezi mai mult, să mă impresionezi și să mă pot baza pe tine.

În momentul în care ești nemulțumit că nu joci, apoi ai momentele astea, înseamnă că nu ai ce căuta la o echipă cu pretenții, simplu!”, a declarat Mirel Rădoi.

„S-a terminat cu un scenariu negru, pe care nici următorul adversar probabil nu și-l imagina atât de bun… am pierdut, avem jucător suspendat. Un meci în care am pierdut două puncte din cauza unor greșeli inadmisibile. Dacă asta facem de atât timp, probabil asta vom face în continuare. Ăsta e nivelul nostru.

Pe arbitru nu am de ce să fiu supărat. Ei trebuie să fie jucători, nu să facă analiza arbitrajului. Nu au această capacitate, nu au nici voie! Pentru acel cartonaș, Screciu e vinovat. Dar nu putem spune că din cauza lui am pierdut două puncte. Experiența își spune cuvântul în cazul lui. Mai exact lipsa de experiență. Are de învățat din acest meci.

Nici la tineret, nici la echipa mare nu am ajuns întâmplător. Dacă nici noi nu facem analize… le-am explicat tot ce trebuie să facă, dar noi ne retragem deliberat, fără să fi antrenat asta. Nu înțeleg de unde această teamă. Nu știu dacă e vorba de mentalitate, poate astea sunt limitele noastre. Poate echipa nu e capabilă să se apere atât de jos. Probabil fundașilor centrali, fiind lenți, le e frică să se apere sus”, a spus Mirel Rădoi, la Orange Sport.

„Avem momente în care jucătorii sunt nemulțumiți. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie capabili să joace 90 de minute. Trebuie să se antreze mai mult ca să mă impresioneze și să poată juca mai mult. Dacă ai momentele astea, nu ai ce să cauți la o echipă cu pretenții.

Eu nu am nimic cu ei, nu am avut cu nimeni. Eu nu am nimic cu persoana Hanca, Vînă, Ivan, eu am ceva cu sportivii. Dacă mă întâlnesc cu ei pe stradă, îi întreb ce fac copiii, familia, părinții.

Până în iarnă avem timp, atunci vom vedea cine rămâne. Lucrurile nu pot continua așa! Nu accept să termin pe orice loc, nici clubul nu va accepta. Nu ai voie. Astăzi, să știi că vei termina pe locul 3 dacă bați”, a concluzionat Mirel Rădoi.