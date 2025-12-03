Eforturi continue pentru alimentarea cu apă în Moreni: CJ Dâmbovița și Primăria caută soluții alternative pentru normalizarea situației

Criza apei din municipiul Moreni rămâne o prioritate pentru autoritățile județene și locale, care lucrează permanent pentru a reduce disconfortul major resimțit de populație. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a fost din nou la Moreni, alături de primarul orașului, Gabriel Purcaru, pentru a coordona măsurile de intervenție.

„Facem tot ce ne stă în putere pentru ca, prin soluții alternative, să putem asigura, chiar și parțial, alimentarea cu apă. Am stat de vorbă cu oamenii și le-am spus că depunem toate eforturile pentru ca fiecare familie să aibă apă cât mai curând”, a transmis Corneliu Ștefan.

Măsuri aflate în desfășurare

Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița lucrează la realizarea unui bypass între rețeaua publică a orașului și o altă rețea funcțională, pentru asigurarea provizorie a apei potabile. În paralel, este montată o stație de clorinare, iar după îndeplinirea tuturor normelor sanitare, alimentarea ar urma să fie reluată în câteva zile, posibil într-un program prestabilit.

Puncte de distribuție pentru apă potabilă

Pentru a sprijini populația, în Moreni sunt operaționale aproximativ 20 de puncte fixe și mobile de distribuție a apei, astfel încât toți cetățenii să aibă acces la resurse minime necesare.

„Suntem implicați în gestionarea situației și vom continua să facem tot ce ține de noi pentru a diminua impactul acestei probleme”, a mai precizat președintele CJ Dâmbovița.

Autoritățile fac apel la înțelegere și răbdare din partea locuitorilor, în timp ce lucrările pentru remedierea situației continuă în regim de urgență.