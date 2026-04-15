Efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița au fost la datorie în perioada 10–14 aprilie 2026, intervenind pentru gestionarea mai multor situații de urgență apărute la nivelul județului.

În acest interval, pompierii au acționat la un total de 30 de evenimente, dintre care 6 accidente rutiere, 7 incendii (inclusiv 2 incendii de vegetație uscată), precum și 12 alte intervenții, cum ar fi deblocări de uși, asistența persoanelor sau degajarea unor elemente periculoase. De asemenea, echipajele au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la 5 evenimente sportive.

Unul dintre cele mai importante cazuri a fost incendiul de vegetație uscată produs în data de 13 aprilie, în localitatea Scheiu de Jos, comuna Ludești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ un hectar, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului.

Reprezentanții ISU Dâmbovița reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și evitarea utilizării focului deschis în zonele cu vegetație uscată, pentru a preveni situațiile de urgență.

Pentru informare și pregătire în caz de urgență, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro sau aplicația DSU, disponibilă gratuit pe telefon.