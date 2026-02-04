Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Echipele Phantom Robotics și Under Construction, de la Colegiul Național „Constantin Carabella”, au obținut rezultate de excepție la Campionatul Internațional de Robotică FIRST Tech Challenge, desfășurat la Stuttgart, Germania

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Competiția a reunit peste 20 de echipe din mai multe țări europene, iar nivelul a fost unul extrem de ridicat. Cu toate acestea, echipa Under Construction a impresionat printr-un parcurs remarcabil, reușind să obțină trei distincții importante:Premiul I, Reach Award, Premiul de Alianță finalistă

De asemenea, echipa Phantom Robotics a fost recompensată cu Premiul I la Design Award, confirmând creativitatea și profesionalismul tinerilor concurenți.

Meciurile s-au desfășurat în cadrul sezonului DECODE, o temă care a pus la încercare logica, inovația și spiritul de echipă, transformând competiția într-o adevărată demonstrație de inteligență tehnică și colaborare.

Performanța elevilor a fost salutată și de prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, care a transmis un mesaj de apreciere pentru elevi, profesori și părinți, subliniind că educația făcută cu pasiune poate genera performanță internațională și că acești tineri reprezintă o generație care „gândește, visează și construiește”.

Rezultatele obținute la Stuttgart demonstrează că viitorul tehnologiei se clădește și la Târgoviște, prin muncă, ambiție și încredere în potențialul tinerilor.

Articolul precedent
Autoritățile atrag atenția asupra unor mesaje înșelătoare care circulă în numele CNAIR sau al „Rovinietei”
Articolul următor
Sute de sancțiuni și zeci de permise reținute pentru viteză excesivă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Autoritățile atrag atenția asupra unor mesaje înșelătoare care circulă în numele CNAIR sau al „Rovinietei”

Social 0
Acestea solicită plata urgentă a unei așa-zise „taxe...

Atenție la gheață și zăpadă! Riscul de accidentare crește în sezonul rece 

Social 0
Odată cu instalarea sezonului rece, riscul de accidentare pe...

Apel public: 100.000 de semnături pentru apărarea educației!

Social 0
Organizațiile sindicale din învățământ FSLI, FSE „Spiru Haret” și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița