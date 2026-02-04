Echipele Phantom Robotics și Under Construction, de la Colegiul Național „Constantin Carabella”, au obținut rezultate de excepție la Campionatul Internațional de Robotică FIRST Tech Challenge, desfășurat la Stuttgart, Germania

Competiția a reunit peste 20 de echipe din mai multe țări europene, iar nivelul a fost unul extrem de ridicat. Cu toate acestea, echipa Under Construction a impresionat printr-un parcurs remarcabil, reușind să obțină trei distincții importante:Premiul I, Reach Award, Premiul de Alianță finalistă

De asemenea, echipa Phantom Robotics a fost recompensată cu Premiul I la Design Award, confirmând creativitatea și profesionalismul tinerilor concurenți.

Meciurile s-au desfășurat în cadrul sezonului DECODE, o temă care a pus la încercare logica, inovația și spiritul de echipă, transformând competiția într-o adevărată demonstrație de inteligență tehnică și colaborare.

Performanța elevilor a fost salutată și de prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, care a transmis un mesaj de apreciere pentru elevi, profesori și părinți, subliniind că educația făcută cu pasiune poate genera performanță internațională și că acești tineri reprezintă o generație care „gândește, visează și construiește”.

Rezultatele obținute la Stuttgart demonstrează că viitorul tehnologiei se clădește și la Târgoviște, prin muncă, ambiție și încredere în potențialul tinerilor.