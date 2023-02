ECHIPELE NAȚIONALE JUVENILE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI ȘI-AU AFLAT ADVERSARELE

Tragerea la sorti a componentei grupelor din cadrul Campionatelor Europene dedicate juniorilor U16, U18 si U20, a avut loc la Freising (Germania), in prezenta a numerosi oficiali ai forurilor nationale de pe Batranul Continent, Federatia Romana de Baschet fiind reprezentata de presedintele Carmen Tocala, secretarul general-adjunct Svetlana Simion si directorul tehnic Tiberiu Dumitrescu.

Intr-un cadru festiv, oficialii FIBA-Europe au anuntat astazi la Freising ca in cadrul competitiilor europene juvenile din aceasta vara au fost inscrise si au confirmat participarea 246 de echipe nationale reprezentand 48 de tari, acestea urmand sa concureze in cele 18 turnee finale care sunt impartite pe trei divizii. La cele trei categorii de varsta sunt inscrise 129 de reprezentative masculine si 117 feminine, prima intrecere fiind programata sa inceapa la Sofia.

Reamintim ca, in aceasta vara, Romania va organiza doua turnee finale europene, municipiul Craiova urmand sa gazduiasca in premiera FIBA Womens U20 European Championship, Division B, incepand cu 28 iulie, in vreme ce municipiul Pitesti va gazdui FIBA U16 European Championship, Division B, incepand din 4 august. Dupa o scurta radiografie a intrecerilor juvenile si cateva precizari necesare pe marginea regulamentelor si sistemelor competitionale, coordonatorul competitiilor FIBA din Europa, Ljubomir Mandic, a demarat tragerea la sorti pentru cele 18 turnee, fiind sprijinit de diverse personalitati sportive. Mentionam ca nationalele Romaniei vor fi prezente in cinci intreceri europene, astfel: U16 (M & F), U18 (M & F) si U20 (F).

In urma tragerii la sorti, mai jos va prezentam grupele competitiilor juvenile europene in care vor concura nationalele Romaniei:

Feminin

U16, Divizia B (Podgorica, 10-19 august 2023 – 19 echipe impartite in 4 grupe)

Grupa A – Slovacia, Romania, Austria, Lituania si Elvetia.

U18, Divizia B (Sofia, 30 iunie – 9 iulie 2023 – 16 echipe impartite in 4 grupe)

Grupa C – Grecia, Romania, Austria si Luxemburg.

U20, Divizia B (Craiova, 28 iulie – 6 august 2023 – 17 echipe impartite in 4 grupe)

Grupa B – Grecia, Romania, Irlanda si Georgia.

Masculin

U16, Divizia B (Pitesti, 4-13 august 2023 – 21 de echipe impartite in 4 grupe)

Grupa A – Georgia, Romania, Islanda, Bosnia&Hertegovina si Austria.

U18, Divizia B (Matosinhos, 21-30 iulie 2023 – 22 echipe impartite in 4 grupe)

Grupa C – Estonia, Romania, Ucraina, Tarile de Jos, Irlanda si Kosovo.

U20, Divizia B (Skopje, 7-16 iulie 2023 – 19 echipe impartite in 4 grupe).