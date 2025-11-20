Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Echipament modern pentru depistarea drogurilor, achiziționat de Spitalul Județean Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a fost dotat cu un aparat de ultimă generație pentru Laboratorul de Toxicologie, anunță președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan. Noul echipament, în valoare de aproximativ 1.500.000 lei, a ajuns deja în unitatea medicală și este pregătit pentru utilizare.

Aparatul va permite identificarea rapidă și precisă a substanțelor psihoactive, oferind rezultate în doar câteva ore, față de intervalul de săptămâni, cât dura până acum procesarea probelor. Această tehnologie avansată reprezintă un progres major pentru investigarea cazurilor de consum de droguri și va contribui la îmbunătățirea actului medical și a siguranței comunității.

Potrivit conducerii CJ Dâmbovița, investiția întărește capacitatea spitalului de a răspunde prompt situațiilor de urgență și de a asigura servicii medicale la standarde înalte.

