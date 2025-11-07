 Echipa Națională de Baschet Feminin a României s-a reunit la Târgoviște pentru preliminariile FIBA Women’s EuroBasket 2027

Echipa Națională de Senioare a României s-a reunit la Târgoviște, unde va începe pregătirile pentru meciurile din cadrul FIBA Women’s EuroBasket 2027 Qualifiers.

Revenirea tricolorelor la Târgoviște reprezintă un nou moment important pentru baschetul feminin românesc, dar și o recunoaștere a tradiției orașului în organizarea competițiilor internaționale și a implicării comunității sportive dâmbovițene.

Lotul României include jucătoare consacrate, dar și tinere talente care vor avea ocazia să își demonstreze valoarea pe terenul de joc, sub îndrumarea staffului tehnic al Federației Române de Baschet.

Programul de pregătire cuprinde antrenamente, ședințe tehnico-tactice și meciuri de verificare înaintea debutului în campania de calificare.

Târgoviște devine, din nou, gazdă pentru baschetul de elită, confirmând statutul său de centru sportiv important la nivel național.

Detalii complete despre lotul convocat și programul meciurilor pot fi consultate pe site-ul www.frbaschet.ro.