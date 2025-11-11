Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Echipa Națională de Baschet Feminin a României a plecat de la Târgoviștespre calificările FIBA Women’s EuroBasket 2027

By: Roxana - Ionela Botea

 Echipa Națională de Baschet Feminin a României, aflată la Târgoviște pentru pregătiri, a primit duminică vizita doamnei Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, care le-a transmis jucătoarelor un mesaj de încurajare înaintea primei deplasări din campania de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2027.

Tricolorele au plecat luni spre Cipru, unde vor disputa primul meci oficial din Grupa C, urmând să se confrunte și cu Polonia și Slovacia:

Cipru – România, 12 noiembrie, ora 19:00, Limassol
Polonia – România, 15 noiembrie, ora 19:00, Sosnowiec
România – Slovacia, 18 noiembrie, ora 19:00, Sala Olimpia, Ploiești

Federația Română de Baschet a convocat un lot extins de 24 de jucătoare, dintre care 14 vor fi selectate pentru fereastra oficială din această lună.

 Echipa este pregătită să lupte pentru fiecare victorie, care să ducă România mai aproape de FIBA Women’s EuroBasket 2027.

 Hai, România!

Parteneri oficiali: Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Municipiului Ploiești, Banca Transilvania, Mastercard, Cloud Perform, Linksoft, Rețeaua de sănătate Regina Maria, Nike, Autopalermo, Bilbor, DSC.
Parteneri media: Gazeta Sporturilor și Agerpres

Roxana - Ionela Botea
