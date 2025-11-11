Echipa Națională de Baschet Feminin a României a plecat de la Târgoviștespre calificările FIBA Women’s EuroBasket 2027

Echipa Națională de Baschet Feminin a României, aflată la Târgoviște pentru pregătiri, a primit duminică vizita doamnei Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, care le-a transmis jucătoarelor un mesaj de încurajare înaintea primei deplasări din campania de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2027.

Tricolorele au plecat luni spre Cipru, unde vor disputa primul meci oficial din Grupa C, urmând să se confrunte și cu Polonia și Slovacia:

Cipru – România, 12 noiembrie, ora 19:00, Limassol

Polonia – România, 15 noiembrie, ora 19:00, Sosnowiec

România – Slovacia, 18 noiembrie, ora 19:00, Sala Olimpia, Ploiești

Federația Română de Baschet a convocat un lot extins de 24 de jucătoare, dintre care 14 vor fi selectate pentru fereastra oficială din această lună.

Echipa este pregătită să lupte pentru fiecare victorie, care să ducă România mai aproape de FIBA Women’s EuroBasket 2027.

