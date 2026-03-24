Echipa de baschet CSM-CSU Târgoviște își consolidează lotul pentru finalul sezonului, anunțând două transferuri importante: revenirea Anamariei Vîrjoghe și sosirea Elizei Pinzar.

Târgovișteanca Anamaria Vîrjoghe, internațională a României, se întoarce pentru a îmbrăca tricoul CSM-CSU până la finalul sezonului.

În prima parte a sezonului, Anamaria a evoluat în Spania, la Gran Canaria, unde și-a consolidat experiența internațională.

Revenirea sa aduce echipei calitate sub panou și experiență în competiții internaționale, fiind așteptată să contribuie decisiv în lupta pentru un nou titlu național.

Eliza Pinzar, fundaș italian cu experiență slovacă

CSM-CSU Târgoviște îl întâmpină și pe Eliza Pinzar, fundaș italian în vârstă de 27 de ani, cu o înălțime de 1,73 m:

Pinzar vine după experiența din Slovacia, la Slavia Banska Bystrica, unde a fost principalul conducător de joc al echipei.

În sezonul recent, ea a avut medii de 13,6 puncte, 4,7 pase decisive și 3,1 recuperări pe meci, demonstrând capacitate de lider pe teren.

Clubul urează succes celor două jucătoare și își exprimă încrederea că, împreună cu echipa, acestea vor contribui la obținerea cât mai multor victorii și la cucerirea unui nou titlu național.

„Împreună suntem mai puternici!”, transmite CSM-CSU Târgoviște fanilor săi.