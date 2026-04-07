Echipa de atletism a CSȘ Târgoviște, pregătită de antrenorii Cornel Pătrășcan și Mihai Prodan, a strălucit la Campionatul Național de Aruncări Lungi, desfășurat la Onești în perioada 4–5 aprilie 2026

Sportivii noștri au demonstrat că munca, ambiția și pasiunea aduc rezultate de top, obținând medalii importante.
Medalii obținute
Nicolae Valentin Oprea – Locul I la aruncarea suliței și Locul II la aruncarea discului
Constantin Cristian Baerel – Locul II la aruncarea suliței
David Alexandru Stancioiu – Locul III la aruncarea discului
Iasmina Elena Stancioiu – Locul II la aruncarea suliței
Alte clasări meritorii
Varga Ana Maria – Locul 6 la suliță, Locul 9 la disc
Tănase Elena Andreea – Locul 6 la disc
Prodan Maria Teodora – Locul 11 la suliță
Varga Robert Andrei – Locul 8 la suliță
Stroica Eric – Locul 14 la suliță
Antrenorii și întreaga echipă merită felicitări pentru implicare, perseverență și rezultate remarcabile, consolidând tradiția de excelență a C.S.Ș. Târgoviște în atletism.
Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru o competiție plină de emoție, curaj și pasiune!