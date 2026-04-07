Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Echipa de atletism a CSȘ Târgoviște, pregătită de antrenorii Cornel Pătrășcan și Mihai Prodan, a strălucit la Campionatul Național de Aruncări Lungi, desfășurat la Onești în perioada 4–5 aprilie 2026

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sportivii noștri au demonstrat că munca, ambiția și pasiunea aduc rezultate de top, obținând medalii importante.

 Medalii obținute

Nicolae Valentin Oprea –  Locul I la aruncarea suliței și  Locul II la aruncarea discului

Constantin Cristian Baerel –  Locul II la aruncarea suliței

David Alexandru Stancioiu –  Locul III la aruncarea discului

Iasmina Elena Stancioiu –  Locul II la aruncarea suliței

 Alte clasări meritorii

Varga Ana Maria – Locul 6 la suliță, Locul 9 la disc

Tănase Elena Andreea – Locul 6 la disc

Prodan Maria Teodora – Locul 11 la suliță

Varga Robert Andrei – Locul 8 la suliță

Stroica Eric – Locul 14 la suliță

Antrenorii și întreaga echipă merită felicitări pentru implicare, perseverență și rezultate remarcabile, consolidând tradiția de excelență a C.S.Ș. Târgoviște în atletism.

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru o competiție plină de emoție, curaj și pasiune!

Articolul precedent
Reducerea accizei la motorină
Articolul următor
Un nou succes pentru CSU Târgoviște, de data aceasta pe terenul de baschet masculin!
LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița