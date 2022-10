DURERILE INFERNALE PE CARE SORANA CÎRSTEA LE-A ȚINUT ASCUNSE

1 0

Sorana Cîrstea (32 ani) a dezvăluit prin ce chin a trecut în lumea tenisului.Născută la Târgoviște, tenismena a început sportul la vârsta de patru ani.Au urmat ani grei, de suferință pentru Sorana care a ajuns una dintre cele mai importante jucătoare din lume.Cîrstea a povestit că a rămas cu traume din tenis."Eu nu mai am genunchi. Nu mai am cartilaj la genunchi. Fac injecții cu acid hialuronic cam la 3-4 luni.

Am două hernii lombare, una cervicală am rupturi ale abdomenului în ambele părți, nu știu câte entorse, mi s-a rupt fascia plantară, nu vrei să știi ce e la umărul meu", a povestit tenismena la podcastul lui Speak.Sorana Cîrstea are doar două titluri WTA câștigate în carieră, la Tashkent (Uzbekistan), în 2008, respectiv la Istanbul (Turcia), în 2021.Cea mai buna clasare a tenismenei în clasamentul WTA a fost locul 21, în 2013.