 Duel de foc la Târgoviște! CSU înfruntă Universitatea Cluj în Playoff-ul Ligii 1 

Târgoviștea se pregătește pentru un nou spectacol baschetbalistic! Duminică, 22 februarie 2026, de la ora 16:00, CSU Târgoviște primește vizita formației CS Universitatea Cluj, într-un meci extrem de important din Etapa a 7-a a Playoff-ului Ligii 1 la baschet masculin.

Partida se va disputa în atmosfera electrizantă din Sala Ioan Valerian, acolo unde suporterii galben-albaștri sunt așteptați să își susțină echipa până la ultima secundă.

Etapa 7 – Playoff Liga 1

Adversar: CS Universitatea Cluj

Data: 22 februarie 2026

Ora: 16:00

Locația: Sala Ioan Valerian, Târgoviște

Băieții sunt pregătiți să lase totul pe teren. Într-un playoff în care fiecare posesie și fiecare punct pot face diferența, sprijinul din tribune poate deveni decisiv.

Atmosferă, determinare și dorință de victorie – toate ingredientele unui meci mare sunt pregătite la Târgoviște!

Toți spre victorie!