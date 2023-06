DRAGOȘ MILITARU VREA SĂ READUCĂ CHINDIA ÎN SUPERLIGĂ

Dragoș Militaru a fost numit antrenor principal al echipei Chindia Târgoviște, iar miercuri, alături de noi oameni numiți în funcțiile de conducere ale recent retrogradatei în Liga 2, a susținut o conferință de presă.

Antrenorul a vorbit abia la finalul conferinței, după ce în centrul atenției au fost cei ”în costum”, care au dorit să readucă entuziasmul în rândul suporterilor dezamăgiți de evoluția slabă din sezonul trecut, de SuperLiga României. Dragoș Militaru va încerca să formeze o echipă care să se lupte pentru calificarea în play-off, chiar dacă formația din Târgoviște a rămas fără foarte mulți jucători după retrogradare, iar multe echipe din Liga 2 se pregătesc să reia antrenamentele în zilele următoare.

Deocamdată, Chindia nu are un lot clar cu care va ataca revenirea în SuperLiga României din primul sezon, dar este de așteptat ca, în zilele următoare, să fie anunțate mutări importante, de jucători cu experiență, dar și numeroase.

”Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și în ce pot să fac. Nu cred că este cel mai bun moment din ultimii patru ani pentru echipă, știu asta, toți știm, dar cred că în viața oricărei echipe există și momente de genul. Nu vreau să se gândească lumea la ce a fost în trecut, ci la ce o să fie de acum înainte, pentru asta am fost adus.

E un mediu în care pot să îmi exprim ideile pe care le am, să continui munca pe care am făcut-o în ultimii trei-patru ani de zile foarte bine. Am ales să vin aici pentru că e un obiectiv și mereu mi-am dorit lucruri mărețe. Asta am vrut oriunde am fost, în special în ultimii ani. Am fost la o echipă nu foarte cunoscută, dar unde am încercat să am un anumit standard, anumite pretenții de la mine și de la echipă.

(N.r. – Întrebat de diferențele financiare și de infrastructură dintre Unirea Dej și Chindia Târgoviște) Partea financiară nu a contat pentru mine (n.r. – în momentul în care a ales Chindia), nu am vrut să o pun pe primul plan. Orice discuție a fost despre ce pot să ofer la antrenamente și ce pot să le cer jucătorilor. Sunt condiții mult mai bune aici decât la Dej, condiții de Liga 1, acest stadion e nou și e unul dintre cele mai frumoase.

Toată lumea știe că la Dej a fost un buget mic, dar câțiva jucători din echipă au ajuns la Liga 1. Asta înseamnă că am muncit bine”, a afirmat Dragoș Militaru la conferința de presă.