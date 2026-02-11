Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Două persoane, într-o piață din Târgoviște, ofereau trecătorilor spre vânzare articole vestimentare contrafăcute

Jandarmii dâmbovițeni au depistat două persoane în vârstă de 40 și 44 de ani, într-o piață din Târgoviște, care ofereau trecătorilor spre vânzare peste 40 de articole vestimentare cu denumirea unei mărci de renume.

Marfa a fost ridicată și confiscată, iar asupra celor doi s-au întocmit acte de sesizare pentru „punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.

 Jandarmii recomandă cetățenilor să refuze achiziția de la persoane necunoscute și să anunțe patrulele de ordine publică atunci când sunt abordați pentru astfel de tranzacții.

