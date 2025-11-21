Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Două decenii de excelență academică: Facultatea de Drept a Universității „Valahia” celebrează 20 de ani de parteneriat cu Universitatea Castilla-La Mancha

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Valahia” din Târgoviște a deschis lucrările conferinței internaționale „Law in the Age of Systemic Transformations: Geopolitical Dynamics, Innovation, Sustainability”, devenită deja un reper al dialogului universitar internațional.

Ediția din acest an se desfășoară sub semnul unor teme puternic ancorate în realitatea globală: rolul inteligenței artificiale, responsabilitatea în era digitală, guvernanța modernă, drepturile colective, justiția socială, securitatea cibernetică, dezvoltarea sustenabilă și provocările statului de drept în contextul tehnologiilor emergente.

Evenimentul marchează, totodată, 20 de ani de colaborare solidă între Facultatea de Drept și Științe Administrative și Universitatea Castilla-La Mancha (Spania) — un parteneriat care a depășit granițele unei simple colaborări instituționale și s-a transformat într-o veritabilă poveste de încredere, prietenie și construcție comună.

De-a lungul acestor două decenii, cele două instituții au construit împreună punți durabile între culturi, oameni și sisteme juridice, dezvoltând programe academice comune, schimburi de experiență, proiecte de cercetare și un dialog științific constant.

Pentru cadrele didactice și studenții Facultății de Drept, parteneriatul cu universitatea spaniolă reprezintă o deschidere spre o lume academică în care competențele, cercetarea și valorile europene se dezvoltă într-un ritm accelerat.

În semn de recunoaștere pentru contribuția adusă colaborării academice, au fost acordate Diplome de Onoare:

Prof. univ. Maria Soledad Campos Diez (Universitatea Castilla-La Mancha), pentru două decenii de cooperare și promovare a excelenței universitare.

Daniel Comăniță, pentru sprijinul constant oferit dezvoltării relațiilor academice internaționale.

Evenimentul a reunit parteneri din Spania, Italia, Mexic, Ungaria și Republica Moldova, alături de instituții prestigioase din România, precum Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”Camera Notarilor Publici PloieștiTribunalul DâmbovițaBaroul Dâmbovița și Asociația Hispano-Română Castilla-La Mancha.

Organizatorii transmit un mesaj de recunoștință tuturor partenerilor, subliniind că această colaborare conferă forță demersului academic și deschide noi direcții de dezvoltare pentru generațiile viitoare.

Articolul precedent
Investiții-record la Târgoviște, aproape 100 de milioane de euro în proiecte aflate în derulare
Articolul următor
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu”: evenimente dedicate memoriei culturale și identității dâmbovițene
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Polițiștii din Găești au confiscat 270 kg de pește 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au depistat pe DN 7...

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

Alertă de securitate: Vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere Chromium

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
DNSC avertizează utilizatorii cu privire la mai multe vulnerabilități critice care afectează Google...

CSU Târgoviște câștigă la București și rămâne lider în Liga 1 de baschet masculin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSU Târgoviște continuă seria excelentă din Liga 1 de...

News

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Social 0
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

Alertă de securitate: Vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere Chromium

Social 0
DNSC avertizează utilizatorii cu privire la mai multe vulnerabilități critice care afectează Google...

Parohiile din Protoieria Titu, gest de solidaritate pentru  Centrul „Stejarul” din Mereni

Social 0
Joi, 20 noiembrie 2025, parohiile Colacu, Ghergani, Ghimpați, Răcari I, Răcari II și Stănești, din cadrul...

© 2023 Ziarul Dâmbovița