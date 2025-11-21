Două decenii de excelență academică: Facultatea de Drept a Universității „Valahia” celebrează 20 de ani de parteneriat cu Universitatea Castilla-La Mancha

Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Valahia” din Târgoviște a deschis lucrările conferinței internaționale „Law in the Age of Systemic Transformations: Geopolitical Dynamics, Innovation, Sustainability”, devenită deja un reper al dialogului universitar internațional.

Ediția din acest an se desfășoară sub semnul unor teme puternic ancorate în realitatea globală: rolul inteligenței artificiale, responsabilitatea în era digitală, guvernanța modernă, drepturile colective, justiția socială, securitatea cibernetică, dezvoltarea sustenabilă și provocările statului de drept în contextul tehnologiilor emergente.

Evenimentul marchează, totodată, 20 de ani de colaborare solidă între Facultatea de Drept și Științe Administrative și Universitatea Castilla-La Mancha (Spania) — un parteneriat care a depășit granițele unei simple colaborări instituționale și s-a transformat într-o veritabilă poveste de încredere, prietenie și construcție comună.

De-a lungul acestor două decenii, cele două instituții au construit împreună punți durabile între culturi, oameni și sisteme juridice, dezvoltând programe academice comune, schimburi de experiență, proiecte de cercetare și un dialog științific constant.

Pentru cadrele didactice și studenții Facultății de Drept, parteneriatul cu universitatea spaniolă reprezintă o deschidere spre o lume academică în care competențele, cercetarea și valorile europene se dezvoltă într-un ritm accelerat.

În semn de recunoaștere pentru contribuția adusă colaborării academice, au fost acordate Diplome de Onoare:

Prof. univ. Maria Soledad Campos Diez (Universitatea Castilla-La Mancha), pentru două decenii de cooperare și promovare a excelenței universitare.

Daniel Comăniță, pentru sprijinul constant oferit dezvoltării relațiilor academice internaționale.

Evenimentul a reunit parteneri din Spania, Italia, Mexic, Ungaria și Republica Moldova, alături de instituții prestigioase din România, precum Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Camera Notarilor Publici Ploiești, Tribunalul Dâmbovița, Baroul Dâmbovița și Asociația Hispano-Română Castilla-La Mancha.

Organizatorii transmit un mesaj de recunoștință tuturor partenerilor, subliniind că această colaborare conferă forță demersului academic și deschide noi direcții de dezvoltare pentru generațiile viitoare.