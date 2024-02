DOUĂ CLUBURI DIN TÂRGOVIȘTE VOR PRIMI FINANȚARE DE LA FR BASCHET

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive depuse in programul „Sa crestem sanatos prin baschet” – Editia a II-a comunica lista finala a structurilor sportive si a proiectelor acceptate pentru finantare de catre Federatia Romana de Baschet, prin programul „NEXT GENERATION”.

CSS Sighetu Marmatiei – Vreau sa joc baschet

CSM Sighetu Marmatiei – Baschet dupa scoala

CS 5 Star Brasov – 5 Star – Next generation

CSS Brasovia Brasov – Fun Baschet Brasov 2

ACS Petras Neamt – Dezvoltarea baschetului juvenil in Piatra Neamt

ACS Premium Sibiu – Supereroii Baschetului

ABC T-Pack Ploiesti – Pe parchet din gradinita

ASC Lucky Dragons – Fiti activi, sanatosi si tenaci

ACS For you Buzau – Driblam emotii, marcam victorii – 2024

CSS Targoviste – Educatie prin sport, educatie prin baschet

ACS MCM Targoviste – Let’s play basketball

ACS Stomart – Stomart doing magic together 2024

ACS Wildcats Baia Mare – Educatie prin baschet

CS BC Sirius Tg Mures – Initiere prin baschet… BC Sirius

CS Valea Calugareasca – Din zona rurala, performanta nationala

LPS Galati – Baschetul de la joaca la joc 2

ABC Hoopers – Topaitorii – Baschet pe Valea Prahovei

ACS KSE Tg. Secuiesc – Sa crestem sanatos prin baschet – Campionatul Scolar Liga Hoya 2024

CS Vest Activ – Activ prin Baschet

CSS Tulcea – BabyBaschet 2024

CSS Sf. Gheorghe – Organizarea de turnee regionale U10 si U12 (4X4)

CSS Bega – Crestem sanatos prin baschet

A.C.S. Gladius – Cosul cu vise 2024

ACS Andu Sibiu – Promovarea baschetului in Sibiu

CSS Sibiu – Prin baschet crestem sanatos

CSU Cluj-Napoca – Promovarea sportului in randul copiilor

LPS Cluj-Napoca – Revitalizarea baschetului feminin clujean

ACS AB Arad – Baschet – Ambasador Monika Brosovszky

CSAB Borsec – Sa crestem sanatos prin baschet

CSS Unirea Iasi – Aleg sa joc baschet

ACS Academia de Baschet Phoenix Galati – Sansa la sport, sansa la performanta

ACS iSports Ploiesti – Baschetul inspira copiii la performanta

C.S. Admar Costinesti – Sa crestem sanatos prin baschet

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea numărului de practicanți de baschet; Obiectivul specific al proiectului reprezintă selecția copiilor participanți în ONSS 4×4, ciclul primar, în unitățile de învățământ înscrise prin inspectoratele județene școlare la această competiție și legitimarea acestora ca viitori performeri, în cadrul strcturilor sportive afiliate la F.R.Baschet.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– selecția copiilor cu vârste cuprinse între 6/7 – 9 ani;

– legitimarea unui număr de minim 5 copii din ONSS 4×4 în cadrul structurilor sportive afiliate la F.R.Baschet, ca viitori performeri;

Fiecare proiect va fi finantat cu cate 7200 lei, din contul satelit al F.R. Baschet.

Luni, 29 ianuarie, Federatia Romana de Baschet va trimite structurilor selectate, pentru semnare, contractele de finantare.

Federatia Romana de Baschet saluta interesul structurilor sportive afiliate pentru depunerea de proiecte si pentru formarea si dezvoltarea viitorilor performeri ai baschetului romanesc.