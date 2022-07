1 0

Două cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare ” Târgoviște, au participat la o nouă întâlnire în Polonia, în cadrul unui proiect Erasmus, în perioada 12-14 iulie 2022, cea dea doua întâlnire de management,Transnațional project meeting în Opalenica, ,Polonia în cadrul proieculuiErasmus +,KA 201,FEEL AND ACT APPROPRIATELY ”, Nr. Referinta-2020-1-BG01-KA201-079275, cu instituții de învățământ din Bulgaria ( coordonatorul proiectului ), Turcia, Polonia, Spania și Portugalia.

Obiectivele proiectului sunt:

Dezvoltarea competențelor cheie pentru toți indivizii încă din copilărie și pe tot parcursul vieții , achiziționarea de abilități sociale, abilități de învățare precum și incluziune socială, este scopul acestui proiect, iar obiectivele sunt:

· Încurajarea copiilor să-și exprime emoțiile;

· Încurajarea adulților (părinți și profesori) să împărtășească copiilor emoțiile și să le arate cum sa le managerieze;.

· Încurajarea copiilor sa inteleaga toata gama de sentimente pe care le poate atinge o persoana, deși unele acțiuni trebuie să fie limitate,in functie de particularitatile de varsta;

· Înțelegerea atmosferei externe (soare, ploaie, vânt, diferite arome etc.) și cum acestea poat afecta emoțiile noastre, ceea ce contribuie la dezvoltarea inteligenței emoționale.

Aceasta întâlnire a avut ca scop:

-vizionarea și discutarea activitățile efectuate in perioada aprilie-iunie 2022-07-20 22:Raport privind aplicarea de chestionare a copiilor, părinților, cadrelor didactice; “Let us knowing senses-entertaiment for chidren using experiments; Recycling and separate collection .Environmental protection as a condition for emotional impact.( all period}; Trip and picnic in the nature with parents; Visit a theatrical performance and discussion- What I felt?

– analiza rezultatelor chestionarelor aplicate copiilor, părinților,cadrelor didactice;

-pregătirea raportului intermediar după primul an de proiect;

– prezentări, buletine informative, materiale utile, un raport de la întâlnire.

– stabilirea următoarei mobilități în Spania, noiembrie 2022,Learning teaching training activity,cu tema: Methods and techniques for developing emotional intelligence. Handle with aggressive behavior “

Agenda întâlnirii a cuprins:

· Ceremonia de primire în școală, spectacol care a permis preșcolarilor, profesorilor,invitaților să-și exprime sentimentele;

· Vizita la primăria din Opalenica- întâlnire cu reprezentanții autorității locale.

· Promovarea identității locale și culturale: Spectacol de dansuri și tradiții populare locale la ”Cybinka”;

· Preezentare DVD activități aprilie-iunie și analiza chestionarelor aplicate copiilor,părinților ,cadrelor didactice;

· Workshop-experimente-emoții declanșate de realizarea acestora;

· Pregătirea raportului intermediar după primul an de proiect;

· Prezentări, buletine informative, materiale utile, un raport de la întâlnire.

· Stabilirea următoarei mobilități;

· Semanarea documentelor și înmânarea certificatelor de participare

La Grădinița Rază de Soare, responsabil de proiect este învățător Moldoveanu Elisabeta.