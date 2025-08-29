Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Două acțiuni rutiere ale polițiștilor din județ au dus la depistarea unor persoane care au încălcat grav legislația circulației.

În jurul orei 10:00, pe Bulevardul I.C. Brătianu din Târgoviște, polițiștii Biroului Rutier au identificat un bărbat de 35 de ani care conducea un motociclu electric neînregistrat. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Polițiștii au oprit un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Iedera. Verificările au arătat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Polițiștii rutieri reamintesc că respectarea regulilor de circulație și deținerea documentelor legale sunt obligatorii, iar nerespectarea lor poate conduce la sancțiuni penale și accidente grave.

Incendiu de vegetație uscată la Produlești
Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști
Roxana - Ionela Botea

