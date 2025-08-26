Dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului în județul Dâmbovița

Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 49 de ani, din comuna Băleni, care conducea un motociclu pe DJ 711 C, în afara localității Nucet, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Tot în aceeași zi, în jurul orei 21:30, polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit pentru control, în comuna Uliești, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior acesta a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea probelor biologice necesare determinării alcoolemiei exacte.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.