Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după răsturnarea unui tractor în Vadu Stanchii

În după-amiaza zilei de 26 noiembrie 2025, în jurul orei 16:05, polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au fost sesizați cu privire la un accident în care un tânăr s-a răsturnat cu tractorul în zona pădurii din localitatea Vadu Stanchii.

Verificările efectuate au arătat că un tânăr de 24 de ani, din comuna Bucșani, conducea un tractor cu remorcă pe un drum agricol, iar utilajul s-ar fi răsturnat într-un canal de scurgere a apelor fluviale.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să continue pentru clarificarea tuturor împrejurărilor evenimentului.