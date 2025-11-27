Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după răsturnarea unui tractor în Vadu Stanchii

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În după-amiaza zilei de 26 noiembrie 2025, în jurul orei 16:05, polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au fost sesizați cu privire la un accident în care un tânăr s-a răsturnat cu tractorul în zona pădurii din localitatea Vadu Stanchii.

Verificările efectuate au arătat că un tânăr de 24 de ani, din comuna Bucșani, conducea un tractor cu remorcă pe un drum agricol, iar utilajul s-ar fi răsturnat într-un canal de scurgere a apelor fluviale.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să continue pentru clarificarea tuturor împrejurărilor evenimentului.

Articolul precedent
Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

Astăzi, la Biblioteca Județeană Dâmbovița: „Seara de carte la Târgoviște”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi,  27 noiembrie 2025, de la ora 17:00, Biblioteca Județeană „I....

Boxerii CS Târgoviște strălucesc la Memorialul „Nicu Chioveanu” din Mangalia

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
La prima ediție a Memorialului „Nicu Chioveanu”, găzduit de Casa...

Sportivii C.S.Ș. Târgoviște au contribuit la obținerea medaliei de argint la turneul internațional „Legendele Ruse”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 21-22 noiembrie 2025, echipa României a participat cu...

News

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

Atenționare meteo pentru întreaga țară, inclusiv în județul Dâmbovița,  până pe 30 noiembrie

Social 0
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de...

Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Social 0
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

© 2023 Ziarul Dâmbovița