Dosar penal pentru un tânăr de 16 ani prins conducând fără permis în Dâmbovița

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Butimanu au oprit pentru control, în localitatea Iazu, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 16 ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ca urmare, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca cercetările să continue pentru stabilirea întregii situații.

Autoritățile reamintesc că conducerea fără permis reprezintă o infracțiune gravă, iar implicarea minorilor în trafic poate avea consecințe serioase, atât juridice, cât și pentru siguranța participanților la trafic.