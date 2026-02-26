Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Dosar de înșelăciune în pariuri sportive în Liga 3, vizat și județul Dâmbovița 

By: Roxana - Ionela Botea

La 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului au desfășurat 34 de percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Acțiunile au avut loc în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, precum și în municipiul București.

Investigațiile au scos la iveală că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane dintr-un club de fotbal, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat coordonat pentru influențarea și alterarea rezultatelor unor meciuri din Liga a III-a, organizată de Federația Română de Fotbal.

Aceste persoane ar fi indus în eroare organizatorii de pariuri sportive, plasând pariuri online și în agenții, profitând de rezultatele prestabilite ale partidelor, obținând foloase patrimoniale injuste în valoare de aproximativ 840.000 de lei.

În cadrul anchetei, 21 de persoane au fost conduse la audieri, urmând ca, în funcție de probe, să fie dispuse măsuri procesual-penale. Acțiunile au beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, al polițiștilor din București și al inspectoratelor județene implicate, precum și al Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.

De asemenea, Departamentul de Integritate din cadrul FRF a oferit suport în instrumentarea cazului.

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție

Clubul Sportiv Târgoviște a fost reprezentat la Stagiul de karate Shito Ryu, coordonat de Miguel Fernandez Vazquez (9 Dan Karate Shito Ryu), din Spania
Nemulțumiri în administrația locală, după ordonanțele promovate de premierul Ilie Bolojan, care reduc personalul din primăriile mici
