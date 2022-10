DORU POPADIUC, DE NEOPRIT LA TÂRGOVIȘTE

1 0

Doru Popadiuc a renăscut sub bagheta lui Toni Petrea, la Chindia Târgoviște!

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani, trecut și el pe la FCSB, fără mare succes, la începutul carierei, a explodat sub comanda noului tehnician, iar astăzi a oferit o prestație de gală pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari. Popadiuc a învins-o de unul singur pe formația lui Liviu Ciobotariu, reușind un hattrick fabulos, prima astfel de reușită din întreaga lui carieră!

Cel de-al treilea gol a fost însă de-a dreptul formidabil: sesizând ieșirea greșită a lui Mihai Popa din poarta adversarilor, Popadiuc a șutat de la mijlocul terenului, iar balonul a ajuns în plasă, profitând și de eroarea de plasament a goalkeeperului.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani traversează poate cea mai bună perioada a carierei sale, iar în cele 4 partide de Superliga de la sosirea lui Toni Petrea pe banca dâmbovițenilor, a adunat deja 4 goluri și o pasă decisivă!

Mai mult, Popadiuc și-a dublat numărul de goluri din această ediție de campionat prin tripla din jocul de sâmbătă seară. În primele 13 jocuri disputate, mijlocașul Chindiei înscrisese de 3 ori.

Președintele Chindiei, Marcel Ghergu, a avut cuvinte de laudă pentru Toni Petrea, în exclusivitate pentru ProSport.

„Mi-a plăcut ce juca FCSB cu el și de aceea ne-am gândit la el. Echipa se exprima bine, iar organizarea era excelentă. Este un super profesionist! Toni Petrea dă încredere jucătorilor și asta este foarte important. Noi credeam mult în acest lot, care este destul de bun pentru nivelul Superligii.

Am fost aproape și înainte de orice adversar, dar de când a venit Toni Petrea la Chindia, schimbarea este totală. În plus, schimbarea de antrenor s-a făcut cu ușurință, pentru că am menținut staff-ul tehnic. El a mai colaborat cu Cristi Țermure, revenit la Târgoviște”, a spus Marcel Ghergu, pentru ProSport.