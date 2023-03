DOAR TREI LOCURI ÎN EUROPA PENTRU BASCHETUL FEMININ

Baschetul feminin romanesc va beneficia de trei pozitii in urmatorul sezon al cupelor europene intercluburi, echipele situate pe primele trei locuri in clasamentul final al LNBF, editia 2022-2023, urmand astfel sa se inscrie obligatoriu in intrecerile continentale derulate sub egida FIBA. Decizia forului continental de a suplimenta locurile pentru reprezentantele LNBF vine ca urmare a evolutiilor foarte bune din ultimele sezoane ale campioanei ACS Sespi Sic Sf. Gheorghe, grupare care, in cazul in care va cuceri un nou titlu national, ar putea din nou intra in cursa din preliminariile Euroleague Women, in vreme ce alte doua echipe vor putea participa in EuroCup Women.

Totodata, FIBA a mai aprobat si perioada propusa pentru meciurile din cadrul celei de-a treia runde din FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers, nationala masculina a Romaniei urmand sa-si afle adversarele in aceasta primavara. Astfel, Vulturii vor intra in ultima lupta pentru ultimele vize de calificare in FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers, meciurile urmand sa se dispute in perioada 19 iulie – 05 august 2023.

Pe de alta parte, la propunerea Comisiei Tehnice, au mai fost aprobate si cateva detalii competitionale pentru Campionatele Europene de juniori din 2023:

– introducerea unei noi zile de pauza (dupa meciul din ziua 3) in cadrul turneelor din Divizia B si Divizia C, in cadrul grupelor de patru si cinci echipe.

– perioada minima alocata unui meci in cadrul programului competitional se mareste la 2 ore si 30 de minute, astfel ca echipele programate sa joace in primul meci al zilei nu vor mai beneficia de antrenamentul de dimineata.

– precizari referitoare la ordinea antrenamentelor