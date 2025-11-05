Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„Doamna Escobar” – un spectacol despre curaj, iubire și limitele umane, la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, publicul târgoviștean este invitat în Sala Studio a Teatrului Tony Bulandra pentru un spectacol intens, provocator și profund: „Doamna Escobar”, cu Ana Carablais în rolul principal.

Piesa explorează cu o sinceritate tulburătoare curajul de a trăi cu un coșmar și de a înfrunta trecutul. Este o balanță între câștiguri și pierderiputere și vulnerabilitateiubire și datoriesingurătate și preaplin.

Cine este, de fapt, Doamna Escobar?
 Văduva unui monstru sau o complice tăcută?
 Victima propriei iubiri sau prizoniera propriului destin?
 Ce rol a fost jucat cu mai multă pasiune – cel al iubirii, al vinovăției sau al supraviețuirii?

Spectacolul devine o călătorie în adâncul conștiinței feminine, un dialog între ce a fost și ce a mai rămas din toate chipurile, măștile și rolurile trăite.

Bilete disponibile online:

Eventim.ro – Doamna Escobar

Rezervări și informații: 0245 210 046
, WhatsApp: 0799 759 012, E-mail: rezervari@tonybulandra.ro, Agenția de bilete – Bulevardul Regele Carol I, nr. 43,  Program: luni – duminică, 09:00–19:00

Un spectacol despre femeia din umbra legendei, despre iubire, frică și eliberare.
Vino să descoperi adevărul din spatele mitului „Doamnei Escobar”.

Roxana - Ionela Botea
