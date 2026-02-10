Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Direcția Agricolă Dâmbovița a organizat o întâlnire cu legumicultorii din Băleni

By: Roxana - Ionela Botea

Direcția Agricolă Dâmbovița a organizat  o întâlnire de lucru cu legumicultorii din comuna Băleni, având ca temă Programul „Legume în spații protejate”. La eveniment au participat aproximativ 150 de fermieri, interesați de condițiile de accesare și de beneficiile oferite prin acest program de sprijin.

Discuțiile au fost interactive și aplicate, fermierii adresând numeroase întrebări punctuale și solicitând clarificări legate de implementarea programului. Interesul ridicat manifestat confirmă faptul că legumicultura reprezintă un sector strategic al agriculturii din județul Dâmbovița.

Reprezentanții Direcției Agricole au subliniat importanța dialogului constant cu producătorii agricoli, pentru identificarea nevoilor reale din teren și pentru aplicarea eficientă a măsurilor de sprijin.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei comunei Băleni, iar organizatorii au mulțumit primarului și viceprimarului pentru implicare și deschidere față de fermieri. De asemenea, mulțumiri au fost adresate Restaurantului Sebastian pentru găzduirea întâlnirii într-un cadru adecvat dialogului.

Prin colaborare și comunicare, construim o agricultură performantă în Dâmbovița.

