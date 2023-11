DIOGO LONGO: „AM AMBIȚIA SĂ MERGEM ÎN LIGA I”

”În primul rând, vreau să mulțumesc domnului președinte și vicepreședinte. Faptul că sunt aici a depins 99 la sută de încrederea pe care am simțit-o din primul moment în care am fost chemat. Sincer să fiu, nu aveam în minte să vin sau să mă mut imediat, dar după ce am vorbit de mai multe ori și am auzit cuvintele, programul, ambiția și dorința pe care o are clubul, am hotărât fără niciun dubiu să încep parcursul acesta. Avem aceeași ambiție să ne ducem în Liga 1 și să constuim ceva important și acolo.

De la suporteri nu am așteptări, noi trebuie să-i câștigăm, să-i atragem lângă noi, și asta o putem face doar cu atitudinea noastră, cu efort, cu sacrificiu și, bineînețeles, pentru că e fotbal, cu felul de a juca. O vom face, 100 la sută, pentru că am văzut la băieți mare ambiție și dorință. Sunt sigur de asta. Dar nu putem să cerem noi la suporteri ceva. Trebuie să oferim ceva ca ei să vină lângă noi. Sunt sigur că vor veni, pentru că eu știu tradiția și știu suporterii. Va fi important, dar nu numai pentru suporteri, ci și pentru oraș, pentru noi, pentru viitorul nostru”, a spus italianul, aflat la prima experiență ca antrenor principal în România, dar deloc străin de fotbalul românesc.

Noul antrenor al Chindiei a colaborat cu Răzvan Lucescu timp de aproape 17 ani, spune el, dar și șase luni cu Mircea Lucescu a declarat că a fost contactat de câteva zile de Chindia, printr-un misterios ”Dan”. Inițial a cerut timp de gândire, a studiat echipa, adversarii și apoi a acceptat oferta, scrie liga2.prosport.ro.

Interesant este că în ciuda faptului că a colaborat cu Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu 17 ani, acesta nu s-a consultat cu cei doi înainte de a accepta oferta Chindiei și a prelua o echipă din România. Spune că nici măcar pe prietenii săi apropiați nu a avut timp să-i sune, însă a vorbit apoi cu Răzvan Lucescu, după ce clubul Târgoviștean a anunțat public numirea sa ca ”principal”.

”Nu, am primit mesaje după. Înainte, sincer să fiu, nici nu am avut timp. După ce am fost sunat, am vorbit cu stafful, cu familia și m-am apucat de meciuri, să văd cum e situația, să văd adversarii, dacă se poate. Eu eram în Albania și până m-am mutat nu am avut timp să vorbesc cu nimeni, nici cu prietenii apropiați. Imediat cum s-a făcut anunțul, a venit mesajul și am vorbit cu Răzvan”, a spus Diego Longo conform liga2.prosport.ro.

A semnat un ”contract pe cel puțin un an și jumătate”, după cum a afirmat președintele Lorin Petrescu.

”Am avut un parcurs lung, am câștiga cu Al Hilal Champions League, am fost aici în România, la echipa națională, am fost la Rapid, unde am câștigat cupe. A fost un parcurs lung și m-a ajutat enorm. Am crescut, nu numai ca antrenor, ci și ca om, lângă Răzvan, lângă nea Mircea, lângă oameni cu care am avut noroc să lucrez.

Am început parcursul acesta, este al treilea an. Am simțit că este momentul și sunt sigur că avem tot ce trebuie ca să iasă bine.

Sunt cât de cât la curent, nu ca cineva care lucrează aici zi de zi (n.r. – cu Liga a 2-a din România). În ultimele cinci zile am stat mult pe video, eu și stafful meu, să studiem în primul rând echipa, dar și adversarii. Normal că știu fotbalul de aici, în urmă cu o săptămână am fost la curs la federație, pentru că avem cursuri în fiecare an, de trei ori trebuie să fim, sunt în contact constant cu oameni de aici, am primit foarte multe mesaje, inclusiv de la colegi care lucrează în Liga a 2-a. Știu jucătorii, pentru că m-am apucat de treabă, și sunt ok, mă simt bine.

Sincer să fiu, înainte nu am văzut meciurile (n.r. – ce știe despre lotul actual al echipei). Dar acum o săptămână, practic când m-a sunat Dan și domnul președinte, ne-am apucat imediat, înainte să acceptăm, să avem o idee despre ce e vorba. În zilele astea am intensificat și am văzut mai multe. Aici, la Târgoviște, am găsit oameni serioși și nici nu mai trebuia contract, ci doar cuvânt, din ce am văzut din ce am vorbit cu oamenii”, a declarat antrenorul la prima apariție publică la Chindia.