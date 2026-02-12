Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate declara o firmă inactivă fiscal dacă aceasta nu depune situațiile financiare anuale în termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere. Măsura face parte din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice.

Declararea inactivității fiscale nu suspendă obligațiile fiscale ale firmei. Chiar și după ce o firmă este considerată inactivă, aceasta trebuie să își îndeplinească în continuare toate obligațiile de declarare și plată a taxelor și impozitelor, inclusiv contribuțiile sociale.

De asemenea, în cazul firmelor înregistrate în scopuri de TVA, codul de TVA va fi anulat, însă firmele sunt obligate să colecteze TVA în continuare pentru activitățile desfășurate și să declare aceste sume la autoritățile fiscale.

Decizia de inactivitate fiscală va fi înscrisă și în cazierul fiscal, iar firmele pot fi limitate în desfășurarea anumitor operațiuni sau înregistrări la Registrul Comerțului până la remedierea situației.

Măsura are ca scop creșterea conformării fiscale și utilizarea eficientă a resurselor publice, iar detalii suplimentare și proiectul de ordin pot fi consultate pe site-ul ANAF

Articolul precedent
Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor
Articolul următor
MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010,...

Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovița își consolidează poziția pe harta industriei de apărare...

Centru modern pentru persoanele cu dizabilități, inaugurat pe locul unui fost punct termic dezafectat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O investiție importantă pentru comunitate a fost finalizată: construirea...

Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, de la ora 18:00, CSM CSU Târgoviște primește...

News

MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori

Economie 0
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în...

Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor

Administraţie 0
Sindicatele din sistemul sanitar au anunțat că declanșarea grevei...

Invitație la ceai și carte, de Ziua Națională a Lecturii, la Biblioteca Județeană Dâmbovița 

Cultură 0
Vineri, 13 februarie 2026, ora 11:00, Biblioteca Județeană „I.H....

© 2023 Ziarul Dâmbovița