Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate declara o firmă inactivă fiscal dacă aceasta nu depune situațiile financiare anuale în termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere. Măsura face parte din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice.

Declararea inactivității fiscale nu suspendă obligațiile fiscale ale firmei. Chiar și după ce o firmă este considerată inactivă, aceasta trebuie să își îndeplinească în continuare toate obligațiile de declarare și plată a taxelor și impozitelor, inclusiv contribuțiile sociale.

De asemenea, în cazul firmelor înregistrate în scopuri de TVA, codul de TVA va fi anulat, însă firmele sunt obligate să colecteze TVA în continuare pentru activitățile desfășurate și să declare aceste sume la autoritățile fiscale.

Decizia de inactivitate fiscală va fi înscrisă și în cazierul fiscal, iar firmele pot fi limitate în desfășurarea anumitor operațiuni sau înregistrări la Registrul Comerțului până la remedierea situației.

Măsura are ca scop creșterea conformării fiscale și utilizarea eficientă a resurselor publice, iar detalii suplimentare și proiectul de ordin pot fi consultate pe site-ul ANAF