DIEGO LONGO: „E O PRESIUNE FOARTE MARE”

La conferința de presă, antrenorul Diego Longo a avut un discurs ambiguu, vorbind în repetate rânduri despre o presiune imensă pe echipă, fără a spune de unde ar veni această presiune.

”E o presiune foarte mare, e greu să jucăm. Meciul a fost controlat, dar ne-a fost frică la ultima pasă. Degeaba am controlat meciul, trebuia să câștigăm. A fost și cartonașul roșu, când trebuia să forțăm mai mult. Am încercat, dar nu a fost ușor. Rămân trei victorii de obținut. Sunt șanse la play-off, încă putem obține zece puncte din patru etape. Echipa face nouă puncte, cine e împotriva echipei, nu face. Echipa face tot ceea ce poate, pentru a obține nouă puncte. Jocul a suferit în meciul acesta, trebuia să ne luăm mai multă responsabilitate în ultima treime. Nu e ușor când ai atât de multă presiune pe tine. Eu vorbesc doar despre meci, despre jucătorii care au fost aici. Pentru nivelul lui Matiș, a greșit mult în acest meci. Avem jucători care pot să facă diferența, dar în acest meci nu au reușit ceea ce am pregătit înainte”, a vorbit Diego Longo la final.

În conferința organizată de club înaintea meciului cu Metaloglobus, joi, Diego Longo spunea că echipa sa are liniște, dar și că este peste adversarii pe care îi mai are de întâlnit în sezonul regular.

”Nu avem multe dubii despre ceea ce putem face. (…) Suntem mai liniștiți de când a venit domnul Gabriel Boriga în funcția de președinte, s-a văzut atitudinea lui, e aproape de noi, dar noi suntem pe teren, noi trebuie să rezolvăm. Trăim pentru meciul acesta, altceva nu ne interesează. Numai de noi depindem să ajungem în play-off. Am lângă mine mulți jucători de Liga 1. Ne motivează asta. Metaloglobus este un adversar periculos are puncte puncte puternice, are și puncte slabe, dar depinde dacă noi reușim să facem ce am pregătit și ce pregătim. Cu respect pentru Metaloglobus și pentru alți adversari, eu cred și sunt convins că suntem peste ei, așa că nu am gânduri negative”, spunea Longo.